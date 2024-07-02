加州葡萄酒舉杯慶祝致敬永續發展 第六屆加州美酒月今夏回歸

加州美酒月一直致力體現 Golden State of Mind：大膽、創新、樂觀和永續發展。今年加州美酒月將凸顯品牌支柱之一 - Sustainability 永續發展。超過60 個參與合作夥伴將舉辦超過130 場活動和促銷活動，著重顯示永續發展以支持我們的使命，即透過永續發展的三個「E」：無害環境 (Environmentally sound)、社會公平 (socially Equitable) 和經濟可行的做法 (Economically viable practices) ，以提高加州葡萄酒對永續葡萄栽培、釀酒的承諾和實踐。

全球永續發展領導者

加州是世界第四大葡萄酒產區，長期以來一直是永續葡萄種植的全球領導者。至今，加州 80% 的葡萄酒產自經認證的永續釀酒廠（2.02 億箱）以及 55% 的加州葡萄園面積（200,000 英畝）獲得永續認證。加州葡萄種植者和釀酒商正在努力實現一個共同目標 —讓地球變得更好；將會盡最大努力保護加州，寄望新一代能夠繼續釀造與加州一樣充滿生命力的葡萄美酒。

永續葡萄種植包括生產高品質的葡萄酒和葡萄、保護環境、成為好僱主和好鄰居，創造繁榮的永續葡萄酒社區。推動永續發展的承諾，以及擁有世界上最全面、最廣泛採用的認證計劃來促進從葡萄酒的永續發展，正是加州成為當今世界領先的葡萄酒產區的關鍵因素。此外，加州葡萄酒的生產商對「走向綠色」的承諾還包括減少過度包裝，例如減低玻璃瓶的重量及厚度，以減少溫室氣體排放。

綠色永續 - 升級再造計劃

為支持今年的主題，加州葡萄酒協會推出了一個升級再造倡議，透過升級改造廢棄酒瓶製作一套花瓶。這項活動共回收超過600多個來自各酒店集團、餐廳和商店的酒瓶，並將其用於這個非牟利的項目。這個與別不同的活動呼應了協會永續葡萄種植的理念 - 節約資源和採取負責任的做法。

6月27日，協會於淺水灣The Pulse內的Kindhood舉辦了一場傳媒工作坊，利用回收的酒瓶製作手工藝品，吸引了60名傳媒嘉賓一起參與。工作坊由香港商業電台主持人暨酒評人及專欄作家Rebecca Leung主持，介紹了一系列加州美酒以及加州永續實踐方法，緊接還有手工藝品製作環節，向嘉賓們展示如何利用廢棄酒瓶升級再造成為各種實用品，包括燈光裝置、裝飾品等。