動戲大地藝術節《再翅飛飛》學校專場 著名演員林嘉欣探班率先試玩 學生參與互動劇場攜手拯救4米高巨型神鳥掀高潮 藝術總監甄詠蓓喜極而泣

甄詠蓓與來自聖公會聖安德烈小學的參加者合照

童迷香港藝術計劃動戲大地藝術節《再翅飛飛》將於12月14及15日取址其生態教育及場地伙伴嘉道理農場暨植物園舉行與大自然共融的大型沉浸式劇場。為體現關懷兒童精神健康的宗旨，大會特別於12月11日起安排一系列學校專場，為來自14間小學逾千名學生提供親近大自然的珍貴機會，享受別開生面的沉浸式劇場體驗。著名演員林嘉欣更驚喜現身，親臨探班並率先試玩，藝術總監甄詠蓓眼見籌備經年、以「大地藝術 x 環境友善 x 沉浸式劇場」為概念的心血結晶隆重問世，一眾大小朋友樂在其中，享受與大自然連繫及重建心靈健康之樂，深感欣慰，喜極而泣。 首日的學校專場由甄詠蓓與來自聖公會聖安德烈小學的參加者於嘉道理農場暨植物園入口處的廣場拍攝大合照揭開序幕，並隨即參與由鳥族人祭師及群眾主持的歡迎儀式，齊齊走進古老傳說的世界，跟隨鳥族人小孩Sunya的腳步，一起拯救大地的守護者——神鳥Simurgh，讓神鳥順利為世界誕下色彩，再翅飛飛。 參加者分為四組，分別前往四個不同地點，參與涵蓋戲劇、音樂、手作及節奏律動等不同主題的互動體驗，跟隨植物長老學習「傾聽之力」、「勇氣之力」、「表達之力」或「臣服之力」四種不同治癒之力。早前參與計劃的兒童自然及藝術工作坊的數十位小朋友飾演小長老，協助參加者為拯救神鳥作好準備。

隨後參加者前往舉行木偶巡遊的地點——位於500多米高的觀音山上的「鳥族之地」。「迅達勇者組」的參加者乘坐穿梭巴士上山，而「穩步勇者組」的參加者則徒步上山，在藝術總監梁菲倚聲演的「大地之靈」聲音導航下，沿途遊走於花草樹木和鳥聲環繞的自然環境中，並互相分享內心感受，重建人與人以及大自然的連繫。 在壓軸木偶大巡遊中，栩栩如生的4米高神鳥木偶成為矚目焦點，5位操偶師展現天衣無縫的默契，神鳥活靈活現地神氣出巡，讓現場人士大感驚喜，歡呼聲不絕於耳。隨着現場奏起充滿神秘色彩的音樂，主角Sunya帶領參加者與故事角色連成一線，結合不同的治癒之力，一起完成拯救神鳥Simurgh的任務，為大地和萬物帶來祝福，為活動劃上完美句號。在12月14及15日舉行的公開場次中，除了互動戲劇體驗及木偶巡遊外，更設有大地市集。同場加映大自然工作坊及專題講座，參加者可預先購票或即場報名參加，讓一家大小享受豐富節目。

甄詠蓓表示：「籌備超過兩年的沉浸式劇場終於正式上演！當我看見4米高的巨型神鳥木偶在山上出巡，觀眾投入地參與其中，眼淚馬上不受控地流出來——通過與大自然連繫重建心靈健康不是夢！這次籌備過程十分複雜，非常感激團隊群策群力，讓每個困難逐一迎刃而解。目前部分場次已經爆滿，希望還未購票的朋友立即行動，與我們一起擁抱大自然，再翅飛飛！」 林嘉欣表示：「動戲大地藝術節《再翅飛飛》絕對值得一家大小參加！在香港如此都市化的環境，要接觸大自然並不容易。這次活動正好提供難得機會，讓小朋友親近自然，對身心靈皆有裨益。看見他們跟隨『大地之靈』的聲音導航，嘗試觸摸佈滿青苔的樹幹，與大自然重新連繫，讓我深受感動。」 學生陳芷娸表示：「神鳥木偶體型龐大，由5個木偶師操作不同身體部分，充滿生命力，實在很神奇！」學生魏正言表示：「活動十分豐富！我特別喜歡跟植物長老學習敲擊的部分，與同學一起跟隨節奏來演奏音樂，真的很有趣。」學生楊柏軒表示：「整個旅程充滿驚喜！其中我們在樹葉上寫下願望，幫助神鳥再翅飛飛，令我印象特別深刻。」 學生陳苡澄表示：「我特別喜歡開始時的歡迎儀式！鳥族人祭師的衣服十分特別，神鳥故事引人入勝。我們更獲得不同顏色的布帶，成為治癒神鳥的工具，真的非常精采！」學生馮展樂表示：「我最初以為只是坐下來欣賞戲劇，但原來會遊走在林蔭山野間，更有很多互動體驗，真的十分難得！」

左起：聖公會聖安德烈小學學生陳芷娸、魏正言及楊柏軒 左起：聖公會聖安德烈小學學生陳苡澄及馮展樂 甄詠蓓 甄詠蓓及林嘉欣