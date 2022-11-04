動物英雄聯盟年度大型籌款活動

動物英雄聯盟Paws Hero今年11月繼續舉辦One Step One Paw，鼓勵主人利用手機應用程式紀錄每次散步的里數，籌集資金為浪浪之家及動物英雄聯盟教育中心帶來支援。主人與毛孩同行每一公里，愛心贊助商即捐出8元給予浪浪之家及動物英雄聯盟教育中心，提交最多里數的13位毛孩，更能夠獲贈由愛心贊助商位您寵贊助的精美禮品包。此外，參加者捐出300元，愛心贊助商即配捐多300元。於11月6、12及20日，則會舉辦慈善嗅聞工作坊，於11月13日會更會舉辦浪浪之家領養日。

網址：https://zh.pawshero.org/onesteponepaw

