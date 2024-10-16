勝利證券發起香港首支可接受穩定幣認購之Web3多策略基金

勝利證券（股份代號：8540.HK）是獲證監會發牌的綜合型牌照券商，擁有第一類（證券交易）、第二類（期貨合約交易）、第四類（就證券提供意見）、第六類（就機構融資提供意見）及第九類（提供資產管理）的受規管活動牌照，投資者可以享受到勝利證券全方位的金融服務，包括港股及環球證券交易與融資、財富管理、資本市場、虛擬資產及資產管理等領域。于2023年勝利證券更成為香港首家同時獲證監會批准提供虛擬資產交易、諮詢和資產管理服務的持牌法團。

關於VSG

Virtual Seed Global（VSG）是一家專業的虛擬資產投資公司，於2022年在香港成立並註冊，目前在新加坡、上海和中國大陸其他幾個城市設有分支機搆。VSG運營香港合規的Web3多策略基金並擁有一支專業的投研、技術、策略、風控團隊，以產業研究及資料採擷為核心競爭力，致力於為特定投資者提供專業的虛擬資產投資策略建議和分析。