勝利證券發起香港首支可接受穩定幣認購之Web3多策略基金

香港 - 2024年10月16日 - 與香港證監會進行磋商後，勝利證券於2024年10月10日成功通過相關的監管問詢程序，可以發起及管理Victory VSG虛擬資產多策略基金（簡稱基金），並接受投資者以穩定幣認購基金單位。此基金將會是自香港證監會於2018年落實有關針對虛擬資產投資組合管理公司的監管框架後，首個由香港證監會持牌虛擬資產投資組合管理公司發起，並接受投資者以穩定幣認購基金單位的Web3多策略合規基金。
基金的所有虛擬資產將託管在有大型保險機構承保的香港持牌虛擬資產交易所，全方位保護客戶的資產安全。對於全球追求基於合規體系營運的虛擬資產基金產品的專業投資者，此基金將會是一個非常吸引的選項。
虛擬種子資產管理（香港）有限公司（簡稱VSG）將出任投資顧問，與作為管理人的勝利證券合作管理此基金。雙方於今年5月在香港就虛擬資產合規發展等方向達成戰略合作關係並簽署了MOU協議，就推出虛擬資產基金產品及其他領域達成共識。VSG與勝利證券在合規、風控、投研和資料採擷等方面具有高度互補性，使得雙方能夠根據各自積累的專業知識、專業的市場訊息，在產品開發、客戶服務等領域充分發揮各自優勢，為全球使用者提供優質的產品和服務。
Victory VSG虛擬資產多策略基金的成立體現了雙方對數位資產未來發展的堅定信念，並將為雙方帶來更多發展機遇，不斷擴寬合作領域，共同開創區塊鏈和金融科技領域的新局面，實現互利共贏的目標。
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關於勝利證券
勝利證券（股份代號：8540.HK）是獲證監會發牌的綜合型牌照券商，擁有第一類（證券交易）、第二類（期貨合約交易）、第四類（就證券提供意見）、第六類（就機構融資提供意見）及第九類（提供資產管理）的受規管活動牌照，投資者可以享受到勝利證券全方位的金融服務，包括港股及環球證券交易與融資、財富管理、資本市場、虛擬資產及資產管理等領域。于2023年勝利證券更成為香港首家同時獲證監會批准提供虛擬資產交易、諮詢和資產管理服務的持牌法團。
關於VSG
Virtual Seed Global（VSG）是一家專業的虛擬資產投資公司，於2022年在香港成立並註冊，目前在新加坡、上海和中國大陸其他幾個城市設有分支機搆。VSG運營香港合規的Web3多策略基金並擁有一支專業的投研、技術、策略、風控團隊，以產業研究及資料採擷為核心競爭力，致力於為特定投資者提供專業的虛擬資產投資策略建議和分析。