勝利證券與元隆雅圖UOVAMETA攜手推動IP文創周邊RWA發展

香港 - 2024年9月30日 - 2024年9月30日，勝利證券與元隆雅圖文化傳播股份有限公司（股票代碼：SZ002878）旗下控股子公司上海喔哇宇宙數字科技有限公司（下稱UOVAMETA）宣佈正式達成戰略合作。雙方計劃共同推進RWA在IP文創周邊領域的資產進行數字化進程，借助區塊鏈及Web3.0技術，為產業的資產發展注入新的動力。
RWA是連接數位與實體資產的橋樑，作為一種Web3.0技術下的新興的投資領域，可實現資產的流動性提升和價值最大化。文創行業的資產獨特性可透過RWA數字化創造更多商業及投資機會，從而推動實體企業經濟及行業的共同發展。
上海喔哇宇宙數字科技有限公司（下稱UOVAMETA）是北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司（股票代碼：SZ002878）旗下的控股子公司，其戰略投資方包括樂華娛樂和阿里影業。UOVAMETA致力於文創與科技戰略，涵蓋IP孵化、品牌管理、數位版權確權登記及商業化聯名等多個領域。UOVAMETA為客戶提供數字文創產品企劃發佈、元宇宙場景創建、虛擬人運營等在內的一站式服務，並提供融合AIGC、區塊鏈、AR、元宇宙等前沿數位科技進行技術web3.0數位化行銷私有部署解決方案。
作為首間香港虛擬資產券商，勝利證券在資產管理及資本市場等領域擁有豐富的業務經驗，並致力提供多元化的虛擬資產，並提供以傳統金融經驗及豐富資源助力企業發展的創新方案，兼容合規、發展的目標。助力企業RWA領域的發展，推進各行業資產化進程，為企業注入新動力。
此次雙方的合作將專注於IP文創周邊RWA發展，結合UOVAMETA在IP數位化及品牌運營方面的專業能力，與勝利證券在虛擬資產領域的資源及服務，雙方將共同開拓更多IP文創周邊RWA產業化的發展機會。合作期間，雙方將定期交流，舉辦工作組會議，推動合作進展，實現創新業務模式，完善IP文創周邊RWA的商業閉環。
此次戰略合作必將為文創行業的發展注入新的活力，期待元隆雅圖UOVAMETA與勝利證券攜手見證資產數字化的發展新里程。
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勝利證券有限公司
扎根香港 50 多年的勝利證券（股份代碼︰8540.HK）是全面金融服務的綜合型全牌照 券商，擁有第一類（證券交易）、第二類（期貨合約交易）、第四類（就證券提供意 見）、第六類（就機構融資提供意見）及第九類（提供資產管理）的受規管活動。投 資者可享受勝利證券提供的綜合金融服務，包括香港及全球證券交易、一級及二級市 場證券融資、企業融資（資本市場及債券資本市場）、財富管理等多個領域。2023 年， 勝利證券成為香港首家同時獲證監會頒發虛擬資產交易、諮詢和資產管理服務牌照的 持牌法團。
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