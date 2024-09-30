勝利證券與元隆雅圖UOVAMETA攜手推動IP文創周邊RWA發展

勝利證券有限公司

扎根香港 50 多年的勝利證券（股份代碼︰8540.HK）是全面金融服務的綜合型全牌照 券商，擁有第一類（證券交易）、第二類（期貨合約交易）、第四類（就證券提供意 見）、第六類（就機構融資提供意見）及第九類（提供資產管理）的受規管活動。投 資者可享受勝利證券提供的綜合金融服務，包括香港及全球證券交易、一級及二級市 場證券融資、企業融資（資本市場及債券資本市場）、財富管理等多個領域。2023 年， 勝利證券成為香港首家同時獲證監會頒發虛擬資產交易、諮詢和資產管理服務牌照的 持牌法團。

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