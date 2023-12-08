New Nordic膠原蛋白片曾獲「2019亞洲食療品牌大獎」，採用跟真皮層中天然膠原蛋白結構近似的挪威深海膠原蛋白，更易被肌膚吸收，配合超強保濕力的海藻及抗氧化能力極高的石榴及番茄天然萃取，經法國BIO-EC實驗室驗證，14天減少細紋，28天提升潤澤度，56天皮膚回彈，延緩皮膚衰老速度。不含藥性，無副作用。最初八周早晚兩粒，八周後每日兩粒即可，助你由內而外地減慢衰老。膠原蛋白片可在屈臣氏門店，網店和紐諾迪克官網 www.newnordic.hk上買到，現享買二送一優惠，每盒均價僅172港幣。
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日報
北歐深海膠原蛋白和草本合作 驗證對細紋有效
New Nordic膠原蛋白片曾獲「2019亞洲食療品牌大獎」，採用跟真皮層中天然膠原蛋白結構近似的挪威深海膠原蛋白，更易被肌膚吸收，配合超強保濕力的海藻及抗氧化能力極高的石榴及番茄天然萃取，經法國BIO-EC實驗室驗證，14天減少細紋，28天提升潤澤度，56天皮膚回彈，延緩皮膚衰老速度。不含藥性，無副作用。最初八周早晚兩粒，八周後每日兩粒即可，助你由內而外地減慢衰老。膠原蛋白片可在屈臣氏門店，網店和紐諾迪克官網 www.newnordic.hk上買到，現享買二送一優惠，每盒均價僅172港幣。