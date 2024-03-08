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市場資訊
2024-03-08 10:30:00
日報

北歐生髮片買二送一 欲購從速

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瑞典生產的New Nordic生髮片正在屈臣氏和華潤堂做買二送一促銷。截止到314日，每盒均價172港幣，一個月用量，性價比非常高。生髮片在全球幾十個國家銷售，獲得美國、加拿大、英國等的無數獎項。產品沒有藥物激素，所有天然成分都有科學文獻證明功效，如選用義大利阿努卡地區的特產蘋果，含更高含量的原花青素B2。生髮片法國BIO-EC臨床實證，試用4星期67%改善頭髮63%減少脫髮屈臣氏、華潤堂及New Nordic官網有售，買二送一優惠，每盒均價172港幣。官網訂單免運費。
網站：www.newnordic.hk
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更多產品信息：https://newnordic.hk/hk/hair-volumetm

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