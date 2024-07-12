北角海逸酒店夏日快閃優惠 - 家庭套票付2位成人即可6人同享自助餐

踏入暑假，綠怡咖啡廳推出多重限定優惠，即日起至7月20日，凡預訂日韓之魅自助晚餐或假日自助早午餐成人買2送2優惠，客人即可獲贈歡迎飲品雪糕咖啡或椰林飄香一杯。新增家庭6人同行優惠：4位成人享有半價優惠，同行2位4歲或以下小朋友免費享用自助餐，每位成人更可獲贈歡迎飲品一杯。只需2位成人價錢即可6人同享自助餐！此外，惠顧星期六及日自助晚餐及自助早午餐，每位小朋友獲贈迷你香蕉船一客，並可於指定時段免費參加薄餅製作班。優惠名額有限，eShop預訂：https://bit.ly/46Gf5gt

查詢：2185 2155