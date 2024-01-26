熱門搜尋:
美斯訪香港 農曆新年2024 垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 機管局債券 MIRROR演唱會2024 流感 深圳Costco 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
市場資訊
2024-01-26 09:30:00
日報

北角海逸酒店綠怡咖啡廳 新春自助餐高達買2送2

分享：

新年伊始，相約親友一起品嚐新春自助餐，喜迎龍年。現於eShop預訂新春自助晚餐成人買22優惠價$1,602，新春自助早午餐買21優惠價$1,008。新春自助餐無限量供應生蠔，另有刺身、凍海鮮包括長腳蟹、綠青口及海蝦等，還有傳統節慶意頭菜式及國際美饌。於eShop預訂，每檯每4位顧客可獲贈新春撈起一碟及無限暢飲精選酒類，易賞錢App會員更可賺取積分，預訂：https://bit.ly/3MOaWzb (優惠名額有限，先到先得。受條款及細則約束，如有更改，恕不另行通知)
電話：2185 2155

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受