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市場資訊
2025-04-11 09:30:00
日報

北角海逸酒店繽FUN復活節住宿禮遇及自助餐優惠

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 綠怡咖啡廳於418-21日一連四日復活節假期供應繽FUN復活節自助餐，無限量供應生蠔、Movenpick雪糕 、汽水及指定酒類，於eShop預訂享有高達7折及成人買11$562起，5-11歲的小朋友更可於指定時段免費參加「我是小廚神  薄餅工作坊」，即場製作薄餅，(eShop)。酒店亦準備了復活節住宿禮遇 ，入住尊貴客房或寬敞舒適的雅緻半海景套房一晚連繽FUN復活節自助早午餐或自助晚餐及自助早餐由$1,688起，供2位成人或2位成人及15-11歲小童入住。於417日前預訂以上自助餐及住宿禮遇更可賺取雙倍易賞錢積分！
查詢：2185 2155
（優惠受條款及細則約束，如有更改，恕不另行通知）

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