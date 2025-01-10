北角海逸酒店自助晚餐優惠大放送

綠怡咖啡廳推出多項新年自助晚餐優惠，除了成人買1送1、高達6折優惠外，經eShop預訂即日起至1月26日之窩心暖意自助晚餐，壽星可免費享用自助晚餐及獲贈半磅生日蛋糕一個(須與3位成人同行)，另有家庭3人套票，購買2位成人，同行1位11歲或以下小童免費享用自助晚餐！每位客人獲贈花旗蔘紅棗鮑魚燉雞湯一客，自助餐無限供應即開生蠔、汽水、橙汁、精選紅/白餐酒及啤酒，更有多款主題菜式、即點即製海南椰子雞、爐端燒、龍蝦汁蟹肉意大利燉飯亦會於特定時段供應，還有6款口味的Movenpick雪糕及甜品！優惠名額有限，先到先得，按此立即預訂

查詢：2185 2155

（優惠受條款及細則約束，如有更改，恕不另行通知）