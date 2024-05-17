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市場資訊
2024-05-17 07:30:00
日報

北角海逸酒店自助晚餐高達買2送2 新增60歲長者優惠

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綠怡咖啡廳於61日起全新推出日韓之魅自助晚餐，席間無限量供應即開生蠔及清酒、主題美食包括人蔘雞湯、瀑布芝士排骨、蝦肉茶碗煮、即點即製火炙牛肉壽司、鱈場蟹腳手卷、壽喜燒、爐端燒、章魚燒、日式豆乳火鍋及天婦羅等、期間限定特飲梅實茶、乳酸梳打等，為饕客打造猶如置身日韓的美食體驗。60歲或以上可享長者優惠價，4歲或以下小童免費，於eShop預訂即享限時優惠成人買22，另有高達6折優惠：https://bit.ly/46Gf5gt (以上優惠以供應情況而定，如有更改，恕不另行通知)
查詢：2185 2155

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