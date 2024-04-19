綠怡咖啡廳最新推出自助晚餐成人買1送1優惠$802起，為客人呈獻一系列特色泰國菜式及甜品，除了無限量供應即開生蠔及多款凍海鮮，惹味菜式如泰式黃咖喱牛面肉配鍋巴、火山豬串骨外、即場烹調美食燒魷魚、燒羊架、泰式木瓜蝦沙律、陶罐海鮮火鍋、外脆內嫩的啤酒燒雞，期間限定蜂蜜檸檬碟豆花特飲及香茅青檸梳打。最後細嚐即製甜品榴槤班戟、芒果黑糯米飯等及Movenpick雪糕，為泰國美食之旅畫下完美句號。eShop另有成人買2送2優惠$1,604起，6折優惠成人$468起，小童及長者$349起，更可賺取易賞錢積分：https://bit.ly/46Gf5gt
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日報
北角海逸酒店 味遊泰國自助晚餐買1送1
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