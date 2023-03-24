北角海逸酒店 月租住宿快閃優惠

城景客房30晚月租只需HK$14,000起，包3次8磅磅洗服務。連續入住90晚，包3次8磅磅洗服務，及月租95折優惠，最高折扣高達HK$2,000。北角海逸酒店地理位置優越，距離鰂魚涌港鐵站只須約2分鐘步程，前往各區均非常便捷。快閃月租住宿優惠需於即日至2023年3月26日內簽約及付款，並於2023年4月30日或之前入住，及連續入住30晚或以上。月租服務及設施包括每10天一次房間清潔；指定房型廚房連煮食設施等。優惠條款及細則約束，如有任何爭議，北角海逸保留最終決定權。

查詢：2185 2155 / 6340 3296

優惠詳情：https://www.harbour-plaza.com/northpoint/tc/offers/