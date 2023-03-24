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市場資訊
2023-03-24 07:30:00
日報

北角海逸酒店 月租住宿快閃優惠

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城景客房30晚月租只需HK$14,000起，包38磅磅洗服務。連續入住90晚，包38磅磅洗服務，及月租95折優惠，最高折扣高達HK$2,000。北角海逸酒店地理位置優越，距離鰂魚涌港鐵站只須約2分鐘步程，前往各區均非常便捷。快閃月租住宿優惠需於即日至2023326日內簽約及付款，並於2023430日或之前入住，及連續入住30晚或以上。月租服務及設施包括每10天一次房間清潔；指定房型廚房連煮食設施等。優惠條款及細則約束，如有任何爭議，北角海逸保留最終決定權。
查詢：2185 2155 / 6340 3296
優惠詳情：https://www.harbour-plaza.com/northpoint/tc/offers/

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