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2022-10-21 07:30:00
日報

北角海逸酒店 自助晚餐優惠

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於酒店eShop預訂10月份「蠔」歎龍蝦自助晚餐，即享高達7折，1位當月壽星與3位成人同行，壽星可享半價優惠(以原價計算)，首50位賓客獲贈玫瑰洛神花蜜糖茶或啤酒一杯，每位賓客獲贈$50自助晚餐券於下次惠顧時使用。全新推出快樂週五自助晚餐，成人$510、小童/長者$400。11月1至15日自助晚餐更提供特別優惠價，成人$466起、小童/長者$366起。自助晚餐無限量供應波士頓龍蝦及即開生蠔，更有多款不同美食。輪流供應多款時令凍海鮮，甜品及Häagen-Dazs雪糕等。
查詢：2185 2155
詳情及預訂: https://bit.ly/39edkZb
 

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