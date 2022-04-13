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市場資訊
2022-04-13 07:30:00
日報

北角海逸酒店 888節慶優惠

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北角海逸酒店將於2022年4月15至17日復活節期間舉行開放日，期間簽約及付款(接受以消費券支付寶及八達通付款)，並於2022年5月6日或之前入住，連續入住城景客房60晚或以上，可提升至半海景客房；連續入住任何客房60晚或以上，每30晚更可獲贈面值高達$2,480的優惠，包括8份早餐套餐、8杯即磨咖啡、8磅磅洗服務3次及城景客房提升至半海景客房。城景客房月租由$11,000起，需要煮食者可選擇開放式客房，房內備有開放式廚房，月租由$13,500起，酒店另有多種客房及套房可供選擇。（惠受條款及細則約束，如有更改，恕不另行通知）
預約參觀：2185 2888 / 6340 3296
 

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