千名傷健人士共賀2024 國際復康日

香港 - 2024年12月1日 - 香港復康聯會 / 香港社會服務聯會（統稱「聯會」）於12月1日舉行2024國際復康日慶祝典禮，約一千名傷健人士參與，場面熱鬧。 參與國際復康日的嘉賓大合照 此次「2024 國際復康日暨殘奧會中國香港代表團祝捷慶典」假香港迪士尼樂園舉行，特邀多位嘉賓，包括勞工及福利局局長孫玉菡先生、勞工及福利局助理康復專員陳珊珊女士、社會福利署副署長（服務）黃國進先生、康復諮詢委員會主席馮伯欣先生、香港迪士尼樂園度假區營運高級副總裁施保添先生、中國香港殘疾人奧委會會長馮馬潔嫻女士、國際復康日籌備委員會主席張偉良先生，與及社聯行政總裁蔡海偉先生等擔任典禮嘉賓。 勞工及福利局局長孫玉菡先生 表示今年十分高興出席2024國際復康日慶祝典禮，政府將繼續加強各項康復服務和措施，包括在全港設立14間綜合社區康復中心，因應個別殘疾人士的需要及康復進度提供適切支援；增設90個朋輩支援工作員職位，加強對殘疾人士及其照顧者的朋輩支援；及設立「愛心僱主」獎章，表揚積極聘請殘疾人士的僱主等。他呼籲社會各界繼續攜手支持國際復康日，共同創健傷健共融的社會。 香港復康聯會主席兼國際復康日籌備委員會主席張偉良先生 對勞工及福利局及香港迪士尼樂園多年來支持國際復康日表示謝意，並祝賀運動員在巴黎2024殘疾人奧運會取得亮麗的成績。張主席表示：「香港復康聯會及香港社會服務聯會得以每年成功籌辦國際復康日的慶祝活動，實在有賴政府、企業及民間的全力支持。我期望未來繼續與社會各界攜手合作，一起締造平等共融的社會。」

香港迪士尼樂園度假區營運高級副總裁施保添先生表示：「香港迪士尼一直深信，推動共融及提倡通達能讓所有賓客都能盡享迪士尼的奇妙魔法。我們很榮幸能持續每年支持國際復康日，並衷心感謝每位積極推動共融文化的人士。他們致力締造讓每個人都能感受到尊重及啟發的社會。」





中國香港殘疾人奧委會會長馮馬潔嫻女士續指：「殘疾運動與復康一直是並肩同行的好拍檔，不少精英運動員也是由復康開始繼而走上運動員之路。適逢香港復康聯會成立60周年，很高興代表團可以與復康界的朋友在香港迪士尼一齊起慶祝。」



聯合國訂定每年12月3日為「國際復康日」。自1993年以來，香港復康聯會 / 香港社會服務聯會積極響應，並聯同有關政部門、地區組織、復康機構、社區團體及學校等，攜手籌辦各項大型慶祝項目和地區推廣活動，致力倡導殘疾人士融入社會，推廣「傷健齊心‧萬眾一家」的信息。