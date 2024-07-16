卓健眼睛健康教育活動 提高公眾對視力健康意識

卓健醫療眼科中心將於2024年7月27日及8月3日（星期六）下午2時至5時，在佐敦彌敦道238號10樓1001-1004室，舉行「卓健眼睛健康教育活動」，為45歲或以上的市民提供眼睛健康講座，協助大眾及早察覺潛在問題，保障眼睛健康。在香港，老花、白內障，乾眼症以至青光眼及黃斑點病變等，都是較普遍的中老年人眼疾。大部分視力問題如得到及時發現及治療，是可以預防或紓緩的。「卓健眼睛健康教育活動」將透過眼科專科醫生主持「不容輕視眼退化 」守護視力講座，講解中年常見眼疾問題及如何守護雙眸健康。 查詢：WhatsApp 8301 8301

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