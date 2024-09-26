卓健醫療推出「卓健居家護理」積極響應政府安老服務政策 將專業護理及照顧輕鬆帶到家中

全新多元化護理服務，讓長者和病患安在家中專享貼心到戶的照顧
香港 - 2024年9月26日 - 隨著香港人口老齡化，便利的居家護理需求日益迫切。有見及此，擁有逾150年歷史、香港私營醫療服務機構之一的卓健醫療服務有限公司（卓健醫療）特別推出「卓健居家護理」（居家護理），為長者和病患提供專業和個人化的收費居家護理及照顧服務。
香港人口正迅速老化， 65歲及以上人口將由2021年的150萬上升至2039年的252萬，佔總人口的 31%[1]。人口結構的改變增加了市民對醫療和社會照顧的需求，以及長者慢性疾病的發病率。因此，滿足長者對醫療保健的需求變得至關重要，以確保他們能獲得日常生活支援及維持生活質素。
卓健醫療總經理朱怡菁女士表示：「作爲香港的主要私營醫療服務機構之一，卓健醫療一直以客戶為中心。我們明白人口老化所帶來的挑戰，同時亦深信長者不必離開舒適的家居環境亦可獲得所需的醫療護理。全新『居家護理』服務印證了我們承諾提供全面、以病人為本和滿足病人需要的服務，更成爲長者和其家人的強大支援後盾。透過讓年長的病患在熟悉的環境中安享晚年，我們希望能減輕病患家人的壓力，讓他們能夠安心應對照護長者帶來的挑戰。」
居家護理透過卓健醫療超過 14,000 名註冊護士及護理人員的專業網絡，提供多元化的護理服務和個人化護理計劃，確保長者、術後病患和慢性疾病患者的安全、舒適和身心健康。卓健護理榮獲ISO 9001:2015 認證，達到國際品質管理系統的標準。我們一直堅守著核心價值、保持合理價格、尊重顧客及合乎道德， 並提供優質、貼心及全面的服務。
全新居家護理響應政府為長者提供支援，以實踐「老有所屬、老有所養、老有所為」的目標。此外，服務亦支援使用長者社區照顧服務券，減輕長者及其家人的財務負擔，同時協助公共醫療體系應對日益增加的需求。
居家護理的主要内容包括：
展望未來，卓健醫療將繼續擴展其服務以迎合香港市民不斷變化的醫療需求。隨著居家護理的推出，卓健醫療將繼續創新，提供更完善、更便利的護理解決方案支援病患和其家人，並為建立更具包容性的醫療保健體系作出貢獻。如欲了解更多關於「卓健居家護理」，請瀏覽 https://www.qhms.com/promo/qhna-homecare。
香港 - 2024年9月26日 - 隨著香港人口老齡化，便利的居家護理需求日益迫切。有見及此，擁有逾150年歷史、香港私營醫療服務機構之一的卓健醫療服務有限公司（卓健醫療）特別推出「卓健居家護理」（居家護理），為長者和病患提供專業和個人化的收費居家護理及照顧服務。
香港人口正迅速老化， 65歲及以上人口將由2021年的150萬上升至2039年的252萬，佔總人口的 31%[1]。人口結構的改變增加了市民對醫療和社會照顧的需求，以及長者慢性疾病的發病率。因此，滿足長者對醫療保健的需求變得至關重要，以確保他們能獲得日常生活支援及維持生活質素。
卓健醫療總經理朱怡菁女士表示：「作爲香港的主要私營醫療服務機構之一，卓健醫療一直以客戶為中心。我們明白人口老化所帶來的挑戰，同時亦深信長者不必離開舒適的家居環境亦可獲得所需的醫療護理。全新『居家護理』服務印證了我們承諾提供全面、以病人為本和滿足病人需要的服務，更成爲長者和其家人的強大支援後盾。透過讓年長的病患在熟悉的環境中安享晚年，我們希望能減輕病患家人的壓力，讓他們能夠安心應對照護長者帶來的挑戰。」
居家護理透過卓健醫療超過 14,000 名註冊護士及護理人員的專業網絡，提供多元化的護理服務和個人化護理計劃，確保長者、術後病患和慢性疾病患者的安全、舒適和身心健康。卓健護理榮獲ISO 9001:2015 認證，達到國際品質管理系統的標準。我們一直堅守著核心價值、保持合理價格、尊重顧客及合乎道德， 並提供優質、貼心及全面的服務。
全新居家護理響應政府為長者提供支援，以實踐「老有所屬、老有所養、老有所為」的目標。此外，服務亦支援使用長者社區照顧服務券，減輕長者及其家人的財務負擔，同時協助公共醫療體系應對日益增加的需求。
居家護理的主要内容包括：
- 度身訂造的服務：病患和照顧者可以輕鬆透過專屬熱線、WhatsApp 或卓健手機App 查詢服務詳情，並於 48 小時內完成配對、提供靈活的計劃選擇，甚至度身訂造護理安排及跟進。
- 專屬護理顧問：每位病患會由一名專屬護理顧問為他們配對合適的護士和護理人員、跟進到戶服務，並根據客戶反饋靈活調整服務計劃，以提供最高標準的護理和照顧。
- 靈活計劃以滿足不同需求：由居家安老、陪診接送（由醫護支援人員或保健員提供），到上門醫護（由註冊護士提供），居家護理提供單日、每週、每月，或7x24 等彈性服務計劃。
| 居家安老
| 上門醫護
| 陪診接送
| 提供多元化護理服務，例如：
| 進階醫護服務，包括：
| 醫護支援人員或保健員陪同病患或長者前往診所或醫院覆診，確保安全、可靠的外出和接送。
展望未來，卓健醫療將繼續擴展其服務以迎合香港市民不斷變化的醫療需求。隨著居家護理的推出，卓健醫療將繼續創新，提供更完善、更便利的護理解決方案支援病患和其家人，並為建立更具包容性的醫療保健體系作出貢獻。如欲了解更多關於「卓健居家護理」，請瀏覽 https://www.qhms.com/promo/qhna-homecare。
關於卓健醫療服務有限公司
卓健醫療服務有限公司（卓健醫療）早於1868年起便植根香港，由早期的晏打臣醫生醫務所發展至卓健醫療，逾150 年為香港提供醫療保健服務。時至今日，我們已成為香港主要的私營醫療服務機構之一。
卓健醫療的服務範圍包括西醫、中醫、診斷及造影、牙醫、物理治療、心理健康和保健等，超過1,650網絡服務點遍及全港各區。
卓健醫療一直全力支持政府的醫療政策，積極參與公私營協作計劃，為市民大眾提供醫療服務。
我們自主研發的卓健醫療手機應用程式提供多項保健及醫療功能，包括普通科門診電子掛號、網上預約、電子健康紀錄、視像診症和健康資訊等，讓用戶隨時隨地掌握保健和醫療服務。
卓健醫療於2013年10月正式加入國際醫療保健企業──保柏。
欲了解更多資訊，請瀏覽www.qhms.com。