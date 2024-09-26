卓健醫療推出「卓健居家護理」積極響應政府安老服務政策 將專業護理及照顧輕鬆帶到家中

提供多元化護理服務，例如：

照顧個人衛生

起居飲食

陪診接送

監察健康

復康運動

進階醫護服務，包括：

傷口/壓瘡護理

藥物注射

靜脈輸液

腹膜透析

更換鼻胃喉、尿喉及尿袋

特定進階健康服務需要

照顧者培訓服務

醫護支援人員或保健員陪同病患或長者前往診所或醫院覆診，確保安全、可靠的外出和接送。

