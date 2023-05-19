卓營方SUPRA NMN金裝 屈臣氏激抵買

工作繁忙又要照顧家庭，壓力大到瞓唔著，導致體力衰退，個樣好憔悴，攰到唔想化妝？最近見到好友不但越忙越靚，皮膚好兼精力充沛，保持外貌年輕，原來她已食用「逆齡寶物」，連星級代言人陳煒都熱烈追捧的卓營方SUPRA NMN金裝30粒。每粒含高濃度NMN250mg、PQQ、蝦青素及白藜蘆醇，一日一粒可以抗衰老逆齡，令眼睛及頭腦更精靈，提升肌膚彈性，時刻展現青春活力。屈臣氏於5月19至21日激抵買，購買10盒，平均最低價每盒$535*(原價$1,388/盒)。屈臣氏有售。

*貨品及推廣優惠只限店舖提供，所有推廣優惠以店舖展示資料為準。