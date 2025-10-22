協青社大樓翻新啟用 多元活動助青年發展

植根西灣河超過二十年的協青社（Youth Outreach，下稱YO），其標誌性的塗鴉外牆一直是區內獨特的風景線。經過兩年翻新工程，協青社賽馬會大樓已全面升級，並於2025年10月18日正式舉行開放日，讓市民免費參觀，見證機構服務青年的新里程。 新設施啟用 融入青年文化 開放日當天，大樓內舉辦了多項活動，包括青年攤位、街頭音樂表演、高空歷奇，以及首屆協青籃球慈善賽決賽。啟動典禮於下午1時45分舉行，由民政及青年事務局局長麥美娟女士擔任主禮嘉賓，聯同東區民政事務專員黎旨軒先生和社會福利署助理署長陳麗珠女士，一同亮起大樓啟動燈箱，標誌著協青社服務進入新階段。

麥美娟局長致辭時表示：「協青社以創新靈活的方式，為有需要的青年提供適切支援，讓他們發揮所長，建立正向積極人生。期望協青社繼續與政府合作，構建全方位發展平台，為香港培育優秀的青年人。」 協青社會長黃紹基則感謝政府及社會各界的支持，特別是獎券基金的資助，使大樓得以翻新。他指出：「新設施為青年人提供更舒適、安全的空間，協助他們發掘潛能及面對挑戰。協青社將繼續聚焦推動青年發展項目及加強家庭相關服務，凝聚社會力量，攜手為青年創造更多可能，貢獻社會。」

新塗鴉外牆 成西灣河新地標 翻新後的大樓外牆以全新塗鴉作品設計，融合街頭藝術元素，展現YO的青年文化精神，成為西灣河區的新地標。開放日期間，市民可參加導賞團參觀各種設施，包括重新規劃的住宿環境和活動空間，為青年提供更安全舒適的環境。 此外，大樓內舉辦了青年市集、手工藝品工作坊和街舞表演，營造熱鬧而具活力的氛圍。其中「體驗天空」環節讓參加者攀上翻新後的天台高空繩網陣，40個名額迅速額滿。參加者在克服高空恐懼的同時，可飽覽維多利亞港美景，成為難忘的體驗。

籃球慈善賽 推動社區共融 今年YO首次舉辦協青籃球慈善賽，旨在與企業攜手實踐ESG（環境、社會和企業管治），透過運動為社會注入活力及正能量。賽事設有公開組、青年組及兒童組三個組別，共有26支隊伍參加。公開組經過激烈角逐後，由「RAGINGBULLS」奪得冠軍。 除了正式比賽，當日還舉行了一場以社區共融為主題的表演賽，邀請香港金牛隊青年軍與各界別青年隊對陣，促進青年交流與切磋。 是次翻新工程不僅優化了青年的活動與住宿空間，更通過多元活動，為青年提供發揮潛能的平台。協青社表示，未來將繼續致力推動青年發展，與社會各界携手，為青年創造更多機會。