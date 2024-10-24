南海薈香港賀國慶75週年暨第二屆就職典禮

南海薈香港早前在香港舉辦慶祝中華人民共和國成立75週年暨第二屆就職典禮。香港中聯辦社團部楊凱處長，香港財經事務及庫務局陳浩濂副局長，香港政制及內地事務局胡健民副局長，香港立法會梁子穎議員、郭偉強議員、郭玲麗議員等各界人士，以及佛山市委統戰部顧楠副部長、台港澳辦俞秋升副主任，南海區政協陳紹文副主席等各級領導應邀出席活動。 南海薈香港主席羅犖銘指，南海薈香港過去一屆秉持愛國、愛港、愛鄉的創會宗旨，堅決維護一國兩制，支持特區政府依法施政，推動南海與香港的深度融合，服務團結鄉親，培養青年人才健康發展，為香港的和諧穩定和南海的建設發展努力不懈。南海薈香港多次組織鄉親同胞和青少年回鄉考察，感受祖國內地的發展成果，同時探討發展路向，創造條件融入國家發展大局。未來南海薈香港將繼續做好會務，並開拓多元發展之路。期望能進一步擴大愛國愛港力量、深化青少年工作、造福社會民生、支持家鄉建設。”

南海區政協副主席陳紹文代表南海區政府對南海薈新一屆社團職首的就職表示熱烈祝賀，他指南海薈是首個主要以團結和服務南海新移民港人同胞和匯聚香港各界傑出人才為宗旨的社團，對進一步拓展鄉情網絡、壯大愛國愛港力量具有十分重要的意義，並充分肯定南海薈香港自成立以來取得的成績。他還分享介紹了南海區近年來的建設成果，並重點介紹今年作為南海「人文經濟元年」，在發展旅遊業中所取得的成效。他並預告11月16日舉辦的第二屆廣東南海大地藝術節，誠邀廣大鄉親屆時到南海感受文化的魅力、發展的新貌。作為對陳紹文主席邀請的呼應，活動現場還播放了大地藝術節的宣傳視頻，讓鄉親們提前領略活動魅力。

南海薈香港成立於2019年，是首個主要以團結和服務南海新移民港人同胞和匯聚香港各界傑出人才為宗旨的社團，自成立以來始終秉承愛國、愛港、愛鄉的宗旨，堅定維護「一國兩制」行穩致遠和「愛國者治港」有效實施，致力搭建平台維繫鄉情、培養人才、服務地區，以及推動南港兩地合作交流。同日上午，南海薈香港還在旺角麥花臣遊樂場舉辦了「慶祝祖國成立七十五週年暨經典車巡展」活動，近50輛老爺車展示及巡遊。該活動已連續舉辦三年，旨在通過展現香港老爺車文化，豐富油尖旺地區市民生活娛樂，進一步提升南海薈香港在油尖旺地區的凝聚力和影響力。