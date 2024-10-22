南豐作坊發佈最新影響力報告 匯總過去五年在促進環境和社會變革方面所作出的努力

短短五年間與全球過百品牌合作 —— 今年報告強調如何透過互惠合作夥伴關係 推動紡織及農業食品科技上具影響力的創新發展香港 - 2024 年 10 月 22 日 - 藉著南豐作坊慶祝創立五週年，平台推出最新一份影響力報告。報告展示出其透過培育、推動和支持紡織科技（Techstyle）和農業食品科技（Agrifood Tech）發展，為地球帶來正向的改變。秉承著首份報告所主張的兩個評估方式 —— 斯德哥爾摩復原力中心（Stockholm Resilience Centre）概述的九大地球界限，以及衡量、管理和優化投資影響力系統的「Impact Reporting and Investment Standards（IRIS+）」，來量化南豐作坊旗下投資組合公司所帶來的影響。
過去五年，南豐作坊一直致力成為創新者的後盾，積極透過獨有方式協助他們為地球帶來實際的改變。平台對創新者的支援涵蓋各個發展階段，包括風險投資基金和初創培育計劃，位於香港及倫敦的零售體驗店 Fabrica X、原型製作空間、共享工作空間以及活動場地。南豐作坊根據創新者各個里程，提供量身定制、靈活且全面的支援服務，希望能藉此以最大限度增加初創實現具影響力創新科技的機會。
南豐作坊亞洲總經理 Cintia Nunes 表示：「在這五年間，南豐作坊十分自豪能夠透過龐大的持份者網絡來為地球和人類推動正向變革。展望未來五年，我們希望能夠與更多志同道合的夥伴一起實現使命，共同建立一個結合創新、永續和有意識消費的未來。無論是創新者還是剛涉足可持續發展領域的企業，南豐作坊作為全球創新合作平台，都能夠以豐富的在地知識幫助其在亞洲及其他市場開拓及加強可持續發展的工作。」
南豐作坊風險投資基金：為全球超過 20 位高潛力創新者拓展業務
自 2018 年成立以來，南豐作坊已策略性地投資了超過 20 間領先的創新企業和八個紡織科技和農業食品行業運營的基金，均涵蓋這兩個行業的上游、中游和下游供應鏈。全面的投資方法令南豐作坊能夠支援各種創新發展，有助這些解決方案在市場上進一步擴展，從而為環境和社會帶來正面影響。最近，南豐作坊專注於推動上游創新，並在整個投資週期中加入客製化的影響力管理程序。
事實上，這些投資已經初見成效，對地球產生了積極的影響。例如，南豐作坊旗下投資組合公司 Mango Materials 以創新科技將甲烷轉化為可生物降解的材料，其由 PHA （聚羥基脂肪酸酯）組成的顆粒能夠取代 1.4 噸塑膠物料，免卻了 836 公斤溫室氣體排放。
初創培育計劃：成功助逾 15 間初創企業進入下一發展階段
為了加速香港和英國的可持續創新發展，南豐作坊為 15 多名創新者提供了量身定制的支援，包括提供共享工作空間、業界交流及連繫機會和專家研討會。除此之外，創新者的科技及產品更有機會在零售體驗店 Fabrica X 展出。以其中一間受培育的初創公司 IXON 為例，南豐作坊利用其業內網絡，協助 IXON 舉辦主廚、投資者和媒體試食活動，並持續為其提高知名度。平台積極連繫投資者和企業合作夥伴，在 IXON 成功將其「先進真空低溫無菌包裝 （ASAP）」技術商業化的道路上扮演了重要的角色。
賦予年輕創新者實現夢想的機會 啟發大眾實行有意識的消費模式
南豐作坊堅信創新往往始於教育，有見及此，平台設立了兩項學生比賽 ——「倫敦藝術大學中央聖馬丁學院 x 南豐作坊創新獎」及其年度旗艦「Techstyle For Social Good 全球創新挑戰賽」，以鼓勵學生和應屆畢業生發揮創業精神。
時至今日，南豐作坊已與全球 170 多間教育機構合作，物色具潛力的年輕創新者，支持他們已開發或接近可開發的創新科技早期原型。兩場比賽累積全球超過 600 份報名，總獎金達 190 萬港元。除了獎金外，得獎者還可獲得一系列的協助，從品牌合作到在 Fabrica X 內展示的機會，南豐作坊旨在將他們的創新解決方案逐步實現。
與此同時，南豐作坊亦努力將永續初創品牌與消費者聯繫，而位於香港和倫敦的零售體驗店 Fabrica X 則成為當中一個重要的橋樑，向消費者宣揚永續發展概念，並展示相關產品。其中，在香港舉行的塑膠循環活動更匯集了 47 個志同道合的創新者和品牌，成功吸引超過 45,000 名到訪者，當中有 88% 參與者在進行體驗工作坊後表示更願意購買由回收材料製成的物品，反饋令人鼓舞。
建構跨界別的合作生態圈 共同開拓更多創新機遇
除了教育外，行業合作更是推動永續創新發展的重中之重。透過與合作夥伴共同舉辦和策劃一系列的「Fabrica Happenings」活動，南豐作坊為創新者建立了與各行業製造商、零售商和投資者聯繫的機會。平台自成立五年以來，主辦了超過 360 場活動，吸引了逾 45,000 人參與。這些跨界別合作活動，對我們改善地球環境以及帶來正向變革的使命攸關重要。
南豐作坊亞洲總經理 Cintia Nunes 續指：「南豐作坊以獨特的專業知識及與世界各地關鍵持份者的網絡，共同守護地球。我們期待與各界別創新者和企業達成互惠合作，為世界帶來更多永續發展上的創新解決方案。」
如欲了解更多詳情，可於此瀏覽南豐作坊的 2023 年影響力報告：https://bit.ly/ir23-press
關於南豐作坊
南豐作坊是一個創新平台，致力支援紡織科技（Techstyle）和農業食品科技（Agrifood Tech）公司，借助創新和合作項目轉型至更具可持續性的未來。香港南豐紗廠在2018年正式開幕，是南豐集團的地標式活化項目，將一家舊紡織工廠改建成為全新的歷史建築、體驗式零售商場和創新中心。透過香港和倫敦兩地的商業培育基地、投資基金和創新空間，南豐作坊致力成就創新者、創業家、各機構和企業之間的合作和成功故事，為下一代推動正向變革。
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