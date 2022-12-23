博愛慈善餐舞會2022 以音樂傳揚善心

年度盛事「博愛慈善餐舞會」已於2022年12月12日假香港瑰麗酒店宴會大禮堂舉行。博愛醫院榮幸邀得中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署副特派員方建明先生蒞臨主禮，是次活動籌得之善款，將用作支持博愛醫院發展社會服務，讓更多弱勢社群得到適切的援助。

活動安排了多項精彩表演項目，包括著名古箏大師鄒倫倫以古箏演奏經典曲目《化蝶》、《愛你在心口難開》；著名歌手吳若希Jinny為慈善傾力獻唱多首流行樂曲，帶動全場氣氛。餐舞會並設慈善拍賣及大抽獎環節，獲一眾善長積極競投及贊助豐富禮物，現場氣氛熱烈。

博愛醫院董事局林群主席表示，博愛醫院一直力求創新，致力為廣大市民提供適切的醫療、社會、教育、基層住屋服務，亦肩負連繫社會的責任，積極推動各界參與善舉。博愛醫院推出「博愛江夏圍村」過渡性房屋項目以及「打鼓嶺坪輋過渡性房屋項目」。其中「博愛江夏圍村」提供近二千個單位，整個項目年期內可惠及四萬名基層市民。而興建中的「打鼓嶺坪輋項目」，落成後亦可提供約六百個單位，透過引進各項社會服務及規劃區內公共空間，為入住居民帶來更理想的新生活。

博愛醫院亦向政府成功申辦「元朗地區康健中心」，並獲得撥款資助。中心位於天水圍天一商城，佔地一萬一千呎，於今年10月已正式投入服務。博愛醫院董事局陳首銘候任主席期望以多年地區服務之基礎及經驗，為社區建立健康生活模式，提升市民整體健康水平。未來博愛醫院將推出更多元化的青少年發展與教育工作，如設立「博愛青年發展基金」，以培育青少年愛國愛港情操，發揮團隊精神及領導才能。