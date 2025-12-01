博愛醫院支援大埔宏福苑火災居民 提供全面援助 捐款不收取行政費用

社工團隊親赴大埔，協助居民申請援助金及提供情緒支援。 緊急援助金：撥款港幣300萬元設立專項援助金，支援死傷者及家屬，及有經濟困難和需要的災民。(不幸離世：20,000元、受傷留院：5,000元) 過渡性住房：為有需要居民安排入住「博愛江夏圍村」及「博愛昇平村」，並豁免租金。

醫療服務：

· 中醫流動醫療車將於12月1日至5日提供義診，災民憑證可免費接受普通科診症（包括兩天藥物）及針灸治療

· 社區藥房提供配藥服務

籌款活動：11月29日「博愛醫院全港賣旗日」所籌得善款，將撥入「博愛醫院緊急援助金」支援是次災民。

物資派發：向居民及救援人員派發能量飲品、衣物、餅乾及保健沖劑等物資。

博愛醫院誠摯呼籲社會各界伸出援手，一同支援受火災影響的居民。您的每分捐助，都是幫助他們重建生活的重要力量。

官方捐款渠道（全數用於支援災民，不扣除行政費用）：