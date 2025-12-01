博愛醫院支援大埔宏福苑火災居民 提供全面援助 捐款不收取行政費用

感謝社會各界慷慨捐助，支援大埔宏福苑受火災影響的居民。博愛醫院前線團隊已積極展開支援工作，並設立捐款渠道，承諾所有善款將全數用於支援受災居民，不扣除任何行政費用。
博愛醫院前線團隊已積極展開支援工作，包括：
地區支援：
社工團隊親赴大埔，協助居民申請援助金及提供情緒支援。
緊急援助金：撥款港幣300萬元設立專項援助金，支援死傷者及家屬，及有經濟困難和需要的災民。(不幸離世：20,000元、受傷留院：5,000元)
過渡性住房：為有需要居民安排入住「博愛江夏圍村」及「博愛昇平村」，並豁免租金。
醫療服務：
· 中醫流動醫療車將於12月1日至5日提供義診，災民憑證可免費接受普通科診症（包括兩天藥物）及針灸治療
· 社區藥房提供配藥服務
籌款活動：11月29日「博愛醫院全港賣旗日」所籌得善款，將撥入「博愛醫院緊急援助金」支援是次災民。
物資派發：向居民及救援人員派發能量飲品、衣物、餅乾及保健沖劑等物資。
博愛醫院誠摯呼籲社會各界伸出援手，一同支援受火災影響的居民。您的每分捐助，都是幫助他們重建生活的重要力量。
官方捐款渠道（全數用於支援災民，不扣除行政費用）：
1. 按此網上捐款
接受信用卡/繳費靈/電子支付（BoC Pay、銀聯雲閃付、支付寶香港、微信支付）
2. 支付寶香港
3.轉數快 (FPS)
識別碼：7217870（支援港幣/人民幣）
4.PayMe
5.銀行存款
星展銀行 016-883-041544317
恒生銀行 024-221-166333-001
滙豐銀行 004-543-158976-001
上海商業銀行 025-35282-02550-2
中國銀行 012-588-00083616
華僑銀行 035-798-685559-001
東亞銀行 015-514-40-401928-8
中國建設銀行 009-639-008397053
交通銀行 382-548-0-202683-8
6. 劃線支票
抬頭「博愛醫院」或 "Pok Oi Hospital"
寄：元朗坳頭博愛醫院賽馬會大樓UG層博愛醫院董事局總辦事處