由博愛醫院主辦，上海商業銀行及農本方主力支持的｢博愛長者夢想成真．耆樂之聲歌唱比賽2022｣，廣邀全港熱愛音樂的長者大展歌喉，成就黃金舞台！活動邀得胡楓及謝雪心擔任星級愛心大使；梁智鴻醫生,GBM,GBS,OBE,JP及安老事務委員會主席李國棟醫生,SBS,JP擔任大會榮譽顧問，鼓勵全港18區的長者一展才藝，是次比賽特設冠、亞、季軍、最佳台風獎及最佳衣著獎，獎金獎品總值逾HK$100,000！有意參賽的長者，可把握機會於2022年12月5日或之前報名。
報名連結：elderlysingcon.com/registration
活動詳情：pokoi.org.hk/elderlysingcon
日報
博愛長者夢想成真 耆樂之聲歌唱比賽
由博愛醫院主辦，上海商業銀行及農本方主力支持的｢博愛長者夢想成真．耆樂之聲歌唱比賽2022｣，廣邀全港熱愛音樂的長者大展歌喉，成就黃金舞台！活動邀得胡楓及謝雪心擔任星級愛心大使；梁智鴻醫生,GBM,GBS,OBE,JP及安老事務委員會主席李國棟醫生,SBS,JP擔任大會榮譽顧問，鼓勵全港18區的長者一展才藝，是次比賽特設冠、亞、季軍、最佳台風獎及最佳衣著獎，獎金獎品總值逾HK$100,000！有意參賽的長者，可把握機會於2022年12月5日或之前報名。