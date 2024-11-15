不少人因懼怕高糖飲食所帶來的健康風險而避食各種中西甜食、美味糕點。日本科研人員積累近半世紀經驗，以領先世界的專利技術萃取甜菊葉子精華，製成零升糖指數及零卡路里的日本「卡宜甜菊糖」，由天然植物製造，不含化學物。成分獲美國FDA及世衛認可，經臨床研究確認不會對血糖造成影響，安全可靠。適合用以代替砂糖於日常飲食調味、冷熱飲品或高溫烹調煮食，味道清甜可口。配合均衡飲食，更有助管理血糖水平及控制體重。泰山網店現正進行限時｢雙11優惠｣，買滿$500送秋天必備的HiPP喜寶護膚膏一支；購物滿$600即送$30優惠券即時享用。
按此劉覽網址
日報
卡宜甜菊糖—健康飲食之選
不少人因懼怕高糖飲食所帶來的健康風險而避食各種中西甜食、美味糕點。日本科研人員積累近半世紀經驗，以領先世界的專利技術萃取甜菊葉子精華，製成零升糖指數及零卡路里的日本「卡宜甜菊糖」，由天然植物製造，不含化學物。成分獲美國FDA及世衛認可，經臨床研究確認不會對血糖造成影響，安全可靠。適合用以代替砂糖於日常飲食調味、冷熱飲品或高溫烹調煮食，味道清甜可口。配合均衡飲食，更有助管理血糖水平及控制體重。泰山網店現正進行限時｢雙11優惠｣，買滿$500送秋天必備的HiPP喜寶護膚膏一支；購物滿$600即送$30優惠券即時享用。