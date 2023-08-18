去杭州睇亞運　港人下載美團　可獲拱墅區¥2,888人民幣禮包

第19屆亞運會將於九月在杭州舉行，為響應盛事，杭州‧拱墅將送總值¥1,000萬人民幣的「拱墅亞運文商旅消費券」，只需下戴「美團App」註冊及掃二維碼登記，港人便有機會享¥2,888人民幣禮包，參與商戶多達五千間，涵蓋餐飲、零售、酒店住宿服務等，希望大家觀賞運河明珠風采之餘，更從經濟發展、文化氣息、吃喝玩樂三大角度，感受杭州‧拱墅區的魅力。
位於世界文化遺產大運河最南端的「拱墅」，作為杭州中心城區之一，集中鎖定商貿金融、數碼經濟、體育運動等發展。區內有多個值得參觀的景點，包括作為今屆亞運電競比賽場地，以「星際漩渦」為設計概念的「杭州電競中心」、發揮大運河文脈優勢的「橋西直街」、可欣賞「七運十三景」多媒體表演的「上塘古運河」。此外，旅客在觀看亞運賽事之餘，還可以到杭州半山國家森林公園登山打卡，欣賞大自然迷人林景；亦可到武林夜市品嚐林林總總的美食及購買手信。
港人想獲得「拱墅亞運文商旅消費券」，只需完成以下步驟：
- 下載美團App並註冊為會員
- 在美團App內搜索「拱墅消費券」，進入消費券頁面登記資料申請。成功申請的用戶。將於數天內收到附有登記「數字人民幣應用大程式連結」的申請成功訊息
- 根據指示下載，並使用跟美團一致電話號碼註冊及登入數字人民幣App
- 於數字人民幣App內開通「中國銀行數字人民幣錢包」，並綁定銀行卡
- 於美團App內「拱墅文商旅消費券專區」挑選心儀菜式或商品，付款時選擇以數字人民幣支付
- 跳轉數字人民幣App，選擇「中國銀行數字人民幣錢包」進行付款，付款時會自動抵扣錢包內的數字人民幣紅包
注意事項：
1紅包面額分別為 888 元紅包1張（滿 1000 元可用）；600 元紅包 2 張（滿 1000 元可用）；400 元紅包 2 張（滿 800 元可用）
2登記換領消費券日期為 8 月 18 至 31 日
3紅包發放時間為 9 月 1 日至 9 月 9 日
4紅包有效期為 9 月 10 日至 10 月 9 日