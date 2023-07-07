去香港黃金海岸加入「福爾摩斯之家」 玩「黃金寶藏傳說」歷奇 齊解謎破案

各位大小朋友於今個暑假，都可以發揮偵探頭腦，協助福爾摩斯破案。香港黃金海岸與全球銷量突破1,000萬本的香港最暢銷超人氣本地兒童推理小說《大偵探福爾摩斯》聯手將推出「黃金寶藏傳說」歷奇。

由即日至9月3日，大家可前往黃金海岸商場及香港黃金海岸酒店的不同小說場景打卡，並可暢玩科學解謎尋寶、主題住宿享受和夏日美食。商場和酒店會驚喜重現福爾摩斯寓所兼偵探事務所3大著名場景，主角福爾摩斯更會於指定日子現身與粉絲一起合照；各位更可化身少年偵探隊員，玩盡「黃金寶藏傳說」兩大互動偵探推理遊戲，憑過人觀察力、邏輯推理及STEM知識，與福爾摩斯一起解謎，尋找寶藏。

香港黃金海岸酒店亦推出「大偵探福爾摩斯主題住宿計劃」，跟大偵探福爾摩斯和拍檔華生一起萌爆進駐主題客房連海景露台，兼體驗主題「曲奇製作工作坊」，入住該計劃更可挑戰「黃金寶藏傳說 • 酒店篇」偵探遊戲，以獲得偵探遊戲套裝乙份（當中包括遊戲手冊、偵探帽、放大鏡、顏色筆及福爾摩斯索繩袋），成功打開寶藏的密碼後，可贏取獨家福爾摩斯特別版咭套。酒店餐廳亦推出大偵探福爾摩斯主題下午茶，讓大家休息充電！

詳情：www.goldcoast.com.hk

www.goldcoastpiazza.com.hk

www.goldcoasthotel.com.hk