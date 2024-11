友邦香港支持 Coldplay: Music Of The Spheres World Tour 加場　推動本地盛事經濟

香港 - 2024年11月27日 - 全城期待的 Coldplay 巡演將於 2025 年 4 月舉行,早前預售的三場演出門票一推出就已火速售罄。友邦香港作為Coldplay: Music Of The Spheres World Tour獨家保險合作夥伴,全力支持加開一場,讓更多市民感受世界級樂隊的音樂魅力。





友邦香港支持的兩項大型盛事 — 友邦嘉年華及 Coldplay: Music Of The Spheres World Tour 被政府列入香港盛事年表(2025上半年)。友邦嘉年華作為香港最大的年度冬季盛事,在過去十年估計為香港帶來港幣18億經濟效益,並將於今年12 月重返中環海濱。





友邦香港希望透過推動本地盛事經濟,為社區創造更多精彩時刻和珍貴回憶,同時為香港帶來旅遊和就業機會等經濟效益,幫助大眾實踐「健康長久好生活」。