各界籲安全網優先納入ALK肺癌藥 第三代標靶藥減腦轉移風險92%

香港雖擁有完善的公共醫療系統，但仍不時會出現病人「有藥無錢醫」情況。以本港頭號殺手肺癌為例，雖然不斷研發出療效更佳的新藥可延長病人存活期，卻因藥費高昂而又未被納入安全網，令不少低收入的基層病人只能用「安全網」內較舊式的藥物，大大影響治療效果。

肺癌是香港最常見的癌症，2022年本港肺癌新症共5,707宗，佔癌症新症總數16.1%。數據顯示整體肺癌患者五年相對存活率為21.8%；其中第四期患者僅7.8%。

ALK第三代藥助減腦轉移

香港肺癌基金會名譽顧問、臨床腫瘤科專科劉健生醫生表示，肺癌有接近80%屬於非小細胞肺癌，當中約4%為ALK基因變異陽性肺癌（簡稱ALK肺癌），確診後三年內六成患者會出現腦轉移；其他肺癌僅四成。與其他肺癌比較，ALK肺癌患者通常較年輕，病發中位數為50歲，女性患者較多，亦多為非吸煙人士。

ALK肺癌一線治療一般會採用標靶藥，惟劉健生醫生說：「以往約有半數患者在使用第一代ALK抑制劑一年半內惡化，主要因為血腦屏障阻礙肺癌藥入腦，影響藥效。」幸好ALK抑制劑已發展至第三代，與第一代相比，劉醫生指一線治療採用第三代ALK抑制劑的話，治療有效率達80%以上；五年沒出現腦轉移的患者達92%，所以他認為ALK肺癌患者愈早用第三代ALK抑制劑治療，存活期愈長，對腦部的保護更好。

最令人鼓舞的是，最新研究顯示第三代ALK抑制劑治療組中有60%患者的無惡化生存期已超過五年，預期五年時間仍會繼續延長，即代表超過半數患者在進行治療後五年或以上仍未復發或轉差。