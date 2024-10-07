合味道紀念館 10月推精選亞洲口味麵食優惠　

位於中港城的合味道紀念館每週五推出「日清 Friday BUY & TRY」，精選日清旗下的產品，推出不同優惠。10月將以港人熱門亞洲度假勝地為主題，帶領大家以味蕾穿越亞洲各國，特別精選來自中國、日本、韓國、泰國、越南和新加坡六大旅遊熱點的經典風味麵食，呈獻亞洲味蕾饗宴！

無論是喜愛最正宗的日本經典原味配方麵食、麻辣過癮的中式粉絲，還是惹味十足的泰式冬陰功湯麵、韓式海鮮風味，都可以一次過以試食價入手。此外，更有越南雞絲河粉及新加坡超人氣的鹹蛋黃撈麵，每款都以地道配方製作，呈現出原汁原味的正宗風味。