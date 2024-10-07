合味道紀念館 10月推精選亞洲口味麵食優惠　

位於中港城的合味道紀念館每週五推出「日清 Friday BUY & TRY」，精選日清旗下的產品，推出不同優惠。10月將以港人熱門亞洲度假勝地為主題，帶領大家以味蕾穿越亞洲各國，特別精選來自中國、日本、韓國、泰國、越南和新加坡六大旅遊熱點的經典風味麵食，呈獻亞洲味蕾饗宴！
無論是喜愛最正宗的日本經典原味配方麵食、麻辣過癮的中式粉絲，還是惹味十足的泰式冬陰功湯麵、韓式海鮮風味，都可以一次過以試食價入手。此外，更有越南雞絲河粉及新加坡超人氣的鹹蛋黃撈麵，每款都以地道配方製作，呈現出原汁原味的正宗風味。
優惠產品涵蓋亞洲六國
日本經典口味道：合味道原味系列 $20/2件、出前一丁北海道小麥粉 各口味（5包裝）$21/件
中式辣味衝擊：福 粉絲 麻辣味/酸辣味粉絲 $17/2件、日清春雨粉絲 中華風味担担麻醬味 $15/2件
韓式美味驚喜：出前一丁 全辛滋味系列 韓辣海鮮味 $32/10件、福 韓辣味湯麵 /辣雞味炒麵/ 芝士辣雞味撈麵（5包裝） $15
泰國惹味之選：Thai Signature各口味（5包裝）$21、福 泰式冬陰功味即食米粉 $15
獅城鹹蛋誘惑：日清 x IRVINS辣鹹蛋味/ 鹹蛋味撈麵
（3包裝）$20、碗裝$16
越式風情滋味：日清越粉系列 $21、日清春雨粉絲
越式風味雞肉香菜味 $15/2件
推廣期間，六國經典地標包括日本富士山、韓國首爾塔、泰國大皇宮、新加坡魚尾獅等近登陸紀念館，由清仔迎接，歡迎大家一邊大玩工作坊，一邊打卡。值得留意，10月12日前更加有Netflix人氣日本動漫BLUE LOCK一眾角色加持，不但於不同工作坊歡迎顧客打卡，更加有射龍門遊戲，由港隊門神葉鴻輝坐鎮，射中即可獲得獎品；紀念品亦有聯乘BLUE LOCK的限量套裝。