吉野家MOSTown全新「吉會線」分店 手機點餐配合全店小火車送餐 輕鬆享用美食

可愛又勤勞的「吉會線」小火車，於馬鞍山MOSTown吉野家為大家送上美食。

全新「吉會線」小火車登陸馬鞍山MOSTown！剛於３月１日正式開業的吉野家MOSTown分店，便有多輛吉會線小火車載著各款引人垂涎的美食在店內穿梭送餐，配合掃碼手機點餐服務，讓街坊可以享用無縫數碼用餐體驗，食客只需安坐於坐位上，等待「可愛又勤勞」小火車送餐，即可輕鬆品嚐美味，無論大小朋友都可留下難忘開心回憶。

吉野家MOSTown分店是全港第二間採用吉會線送餐專線的分店，更是首間用吉會線小火車於全店行駛送餐的分店。食客於店內只需以智能手機掃瞄於座位上的二維碼，即可享用手機點餐服務，除可以在手機進行堂食點餐和外賣自取，又可以隨時掃碼加購美食及用手機支付結帳，更可領取不同優惠券，既方便又實惠，讓食客可以超值優惠折扣享用吉野家的多款美食，用餐體驗大大提升。

吉野家MOSTown分店正式開業，早前一眾舉辦了簡單而隆重的開幕儀式。

吉野家MOSTown分店正式開業，早前一眾舉辦了簡單而隆重的開幕儀式。

吉野家MOSTown分店正式開業，早前一眾舉辦了簡單而隆重的開幕儀式。

吉野家MOSTown分店正式開業，早前一眾舉辦了簡單而隆重的開幕儀式。

吉野家MOSTown分店正式開業，早前一眾舉辦了簡單而隆重的開幕儀式。

電子化服務 提升用餐體驗

吉野家亦可透過手機會員App的數碼服務，了解顧客的喜好和消費習慣，同時也可用AI Data Analytic人工智能數據技術，分析客戶的入座習慣，從而改善服務以迎合客戶的實際需要，提供更佳用餐體驗。如推出電子定期優惠證「吉賞卡」，讓顧客只需每月消費一次，便可全月以優惠價錢購買吉野家的精選美食。

吉野家向來銳意創新，除提供電子化服務和引入吉會線送餐專線外，亦不時會推出期間限定美食，如現正推出兩款串物御膳便當「串物御膳 – 松」和「串物御膳 – 竹」，以及「極上海鮮番茄相撲鍋」，供應期有限。而於3月中旬吉野家更會推出一系列新產品，各位要密切留意。