周湯豪選用Sennheiser Digital 6000打造非凡音樂

香港 - Media OutReach Newswire - 2024年10月23日 - 自2009年出道以來，周湯豪憑藉獨特的才華、全面的才能和完美的舞臺表現，在華語流行音樂界，贏得了眾多粉絲的喜愛。他的音樂風格多變，涵蓋了搖滾、流行、說唱等多種元素。他的音樂作品常常登上YouTube的熱門榜單。其中，「愛上你算我賤」更是成為了2022年YouTube觀看次數最多的視頻。此外，周湯豪獲得了華語流行音樂界的廣泛認可，曾多次獲得音樂類獎項，如「新城國語力人氣偶像」獎和「Hito 潛力創作歌手·金獎」等。自2022年起，周湯豪在亞洲多地開啟了 「REALIVE巡迴演唱會」，巡演中使用的是Sennheiser Digital 6000麥克風系統。



周湯豪對音訊設備的要求很高，憑藉出類拔萃的音質與可靠性，Digital 6000系統贏得了團隊的認可。（圖片來源：環球音樂）

除了現場演出外，周湯豪還精心參與了「REALIVE巡演」的設計工作，並擔任演唱會創意總監。「REALIVE」演唱會的舞臺設計榮獲二大獎項：國際知名設計獎項「K DESIGN AWARD·金獎」和「2023 DFA亞洲最具影響力設計獎·銀獎」。



周湯豪對完美的追求也體現在音訊設備的選擇上。他的音樂風格多樣，從搖滾到說唱，再到抒情歌曲。所以，對每一種風格，所選擇的麥克風系統都必須能夠精准捕捉並完美再現。



監聽音響師莊硯凱在同行的推薦下建議選擇Digital 6000系統，並講述了團隊對這款無線麥克風進行的深入測試：「我們會運用不同的曲風去測試麥克風的音色、清晰度、動態範圍和由距離造成的低音衰減等。周湯豪也會通過測試比較內場擴音系統和耳返的聽感，以及外場工作人員的回饋。我們發現D6000的音質出眾，聲音很好聽，傳輸非常穩定且安全，能夠完美滿足我們的所有音訊需求。」



Digital 6000可以與各類麥克風頭靈活搭配，周湯豪選擇了Neumann KK 205超心形電容麥克風頭，為現場演出呈現錄音棚級別的卓越音質。「周湯豪的歌聲強勁有力，情感充沛。KK 205的音質非常細膩且靈敏，能夠呈現出他聲音中豐富的情感細節，令歌聲力量感十足且更具感染力。KK 205十分適合像他這樣極具聲音表現力的歌手。」莊硯凱補充道。



Digital 6000系統配備了Sennheiser專有的數位音訊轉碼器（SeDAC），能夠清晰地傳遞KK 205的聲音，具有寬廣的動態範圍，即使在極具挑戰性的環境中也能保證射頻穩定性和可靠性。「即使是在周湯豪跑下臺與粉絲互動時，D6000也能保持穩定的連接，不會出現任何問題。這令我們感到十分安心，也為觀眾帶來了更加流暢的觀演體驗。」 擔任FOH工程師的陳小胖表示，「此外，這個系統不僅電池容量大，充電速度也很快。在緊張的現場工作中，我們從來不用擔心電池電量的問題。」



周湯豪的團隊對Sennheiser的音質和支持非常滿意： 「Digital 6000 能提供更真實的收音，在寬廣的動態範圍內捕捉更多聲音細節。此外，Sennheiser團隊總能為我們提供全面的技術和產品支持。我們期待未來一起攜手打造更多精彩的演出！」



「周湯豪REALIVE (R2) 特仕版」將於2024年11月在台北小巨蛋繼續啟航。



本篇新聞稿中的高清圖片及更多巡演照片可由此下載。圖片來源：環球音樂。

