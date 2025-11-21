唐風萬里中 香港走上歷史的舞台

唐朝國力鼎盛，對外交流頻繁，商旅不絕，海上貿易蓬勃發展。位處珠江口的香港，在唐代已經走上歷史舞台，於海上絲綢之路扮演重要角色。

廣州在唐代是重要的對外貿易港口，香港正是廣州出海口的前沿。唐代地理學家賈耽在《皇華四達記》記載的「廣州通海夷道」，橫跨萬里，由廣州出發、經南海、馬六甲海峽、波斯灣，到達非洲東岸。船舶離開廣州後首站便是香港屯門，顯示唐代的香港已成為中國海上貿易航道中的重要節點。

由發展局與國家文物局合辦的「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽，透過精選文物呈現文化交融的大唐盛世。展品來自內地10個省份、自治區及直轄市28間文博機構，以及香港古物古蹟辦事處的重要藏品共298件／套，當中49件／套屬一級文物。