唯港薈12周年慶典及迎來新任總經理

由香港理工大學創辦、酒店及旅遊業管理學院 (SHTM) 的延伸，香港的教學及研究酒店唯港薈於2023年11月1日慶祝其成立12周年，並於活動當日宣布由當日起委任李景恒先生為唯港薈總經理。12周年暨總經理就職典禮活動於唯港薈大堂餐廳GREEN舉行，理大校董會成員，唯港薈董事局成員、行業夥伴以及一眾來賓一同參與活動，場面盛大。

唯港薈自2011年創立以來，一直致力為旅客提供不一樣且難忘的住宿體驗。唯港薈集教育與研究於一身，不僅是一間高質素酒店，更於酒店內提供全面的培訓設施，12年來一直秉持為酒店行業培育下一代專業人才的宗旨。唯港薈至今已經培訓或協助培訓超過３萬名學生，理念多年來獲得由本地、地區以至國際的認可 – 包括成為聯合國世界旅遊組織尤利西斯企業創新獎2013 (UNWTO Ulysses Award for Innovation in Enterprises) 的入圍者、於2017年獲得國際旅遊組織亞太旅遊協會 (Pacific Asia Travel Association) 頒發教育及培訓系列金獎、連續9年於國際知名評級機構福布斯旅遊指南獲得四星殊榮以及多個由國際旅遊平台Tripadvisor頒發的獎項。最近唯港薈獲TripAdvisor選為Travellers' Choice 最風雲得主飯店得獎者之一，成為全球排名首1%的酒店以及獲得由Expedia頒發的卓越服務大獎2023。