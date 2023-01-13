商界環保協會大樓榮獲綠建環評既有建築（2.0版）最終鉑金級認證

商界環保協會大樓（正名為「賽馬會環保樓」）榮獲「綠建環評既有建築」（2.0版）「綜合評估計劃」最高評級鉑金級認證，繼2017年後再次成功取得此最高級別認證。大樓於六項評估範疇均表現優秀，於「場地」、「用才及廢物管理」、「能源使用」三項範疇更取得超過九成得分，成績驕人。大樓的能源消耗量指標更在類似場所中名列前百分之十。

作為大樓業主，商界環保協會落實了多項提升資源效率的構思，更新大樓的屋宇設備，並積極推動改變大樓使用者的習慣。商界環保協會營運總監梁志峰工程師指出：「協會將大樓定位為『環保實驗室』，藉此推動並弘揚環境卓越。作為商界環保協會的象徵，大樓一直彰顯綠色建築理念。展望將來，我們會繼續探索不同科技，為大樓引入先進技術，對香港邁向碳中和作出貢獻。我們同時會加強與大樓各使用者之聯繫，攜手創建低碳的工作環境。」

為慶祝商界環保協會大樓榮獲最終鉑金級認證，梁志峰工程師近日舉辦導賞團，介紹大樓的綠色建築元素，包括物料選材、廢物管理設施、節水及節能設備、提升室內環境質素的措施，以及天台太陽能板系統等。商界環保協會歡迎團體預約導賞活動，由協會的專業人士帶領參觀此「環保實驗室」(Green Lab)，共同踏上改造空間、促進行為改變的可持續發展之旅。有意人士可於網上預約：https://bec.org.hk/tc/building-tour