商界環保協會舉行香港可持續航空燃油聯盟年會2025 推動香港發展可持續航空燃油

商界環保協會早前在商界環保協會演講廳舉行2025年香港可持續航空燃油聯盟年會，匯聚了政府官員、政策制定者、業界領袖和環保組織，共同商討可持續航空燃油在香港的未來發展。活動除邀得運輸及物流局副局長廖振新先生太平紳士擔任主禮嘉賓，以及環境及生態局氣候變化專員李學賢先生作特別嘉賓之外，還邀請了多位業界專家就香港可持續航空燃油策略分享真知灼見。 商界環保協會行政總裁吳家穎先生在開幕致辭中，強調政府與業界協作對實現航空業減碳的重要性。他表示︰「我們歡迎政府計劃在2025年前制定可持續航空燃油的用量使用目標，並將全力配合，致力發展香港成為區域的可持續航空燃油中心。」

商界環保協會行政總裁吳家穎先生為2025年香港可持續航空燃油聯盟年會致開幕辭

主禮嘉賓運輸及物流局副局長廖振新先生太平紳士在會上發表主題演講

活動邀請了來自機場監管機構、航空公司、金融機構、燃料供應商及環保組織等多個領域的專家和領袖擔任講者。他們就可持續航空燃油的關鍵議題，如環球供應預測、設定使用目標、採購策略及長期基礎設施發展等，分享寶貴見解。隨後的專題討論進一步探討創新融資與價值鏈發展如何提升香港可持續航空燃油的供需。活動最後呼籲所有持份者共同合作，推動可持續航空燃油的採用，進一步落實航空業可持續發展。 「香港可持續航空燃油聯盟」由商界環保協會發起，旨在推動政府及各界持份者交流與合作，為航空業提供可持續航空燃油應用路線圖和解決方案，發表有關香港可持續航空燃油發展策略的前沿研究和政策文件，並改善本港可持續航空燃油供應及成本，以促進其廣泛應用。聯盟合作夥伴涵蓋可持續航空燃油供應鏈中不同崗位，包括機場技術機構和監管機構、可持續航空燃油生產商和供應商、航空服務用戶和非牟利機構。所有聯盟夥伴將參與季度會議和圓桌會議，共同努力實現「香港可持續航空燃油聯盟」夥伴聯合聲明中有關可持續航空燃油應用的目標，並在2024年底發布了《香港可持續航空燃油策略政策白皮書》。

「香港可持續航空燃油聯盟」夥伴（按英文名稱字母順序排列）： · 香港航煤供應營運有限公司 · 空中巴士 · 香港機場管理局 · 香港航空公司代表協會 · 國泰航空有限公司 · 雪佛龍香港有限公司 · 中國航油（香港）股份有限公司 · 易高航空燃料服務有限公司 · 怡斯莱 · 中國石油國際事業（香港）有限公司 · 羅兵咸永道會計師事務所 · 蜆殼航空 · 中石化（香港）航空燃油有限公司 · 渣打銀行（香港）有限公司 · 太古股份有限公司