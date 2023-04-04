商界環保協會舉辦首屆「BEC x NESS綠色就業博覽會2023」

商界環保協會與青年環境網絡日前合辦首屆「BEC x NESS綠色就業博覽會2023」，匯聚商界、大學、學生、政府官員，在商界環保協會演講廳和展覽廳就綠色就業展開四方討論。環境及生態局局長謝展寰太平紳士獲邀擔任活動的主禮嘉賓。

為期一天的「BEC x NESS綠色就業博覽會2023」內容豐富，主題圍繞本港綠色就業市場的知識和技術需要，設有專題討論、互動交流環節、綠色就業攤位、與政府官員對談等環節。透過是次博覽會，學生和青年領袖能夠認識到投身綠色就業市場所需的知識和技術，而參展企業則可以展示本港綠色就業市場和可持續發展計劃的多重機遇。商界環保協會和青年環境網絡希望綠色就業博覽會有助加強企業和求職青年之間的溝通，減少彼此的期望落差。

在開幕典禮上，環境及生態局局長謝展寰太平紳士指出：「特區政府一直致力提升青年對可持續發展的關注。我們深信，在推動可持續發展的路上鼓勵青年積極參與，有助培育其可持續思維，為綠色商界作出重大貢獻。今天的『綠色就業博覽會』正是一個饒有意義的起點，我期待見證未來更多同類型活動，為年輕一代提供更多全新發展機會。」

商界環保協會主席歐嘉榮先生說：「多年來，商界環保協會聘請了無數優秀的本地大學畢業生，提供發展機會，以助他們茁壯成長，蛻變成獨當一面的環保及可持續發展專才。商界環保協會環保教育學院正積極研究推出內容全面的訓練課程，以回應本港綠色就業市場對ESG及可持續發展人才的殷切需求。」

商界環保協會行政總裁吳家穎先生於閉幕典禮上特別鳴謝所有贊助企業對是次綠色就業博覽會的鼎力支持。他指出，商界環保協會將繼續擔當商界、大學、學生、政府之間的超級聯繫人，為香港培育年輕的綠色人才，創造更多綠色就業機遇。