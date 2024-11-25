啟動潛能：明日女菁領袖峰會2024 激勵300多名年青女生「為自己的未來突破前行」

第三屆峰會成為2024「青年節@HK」的夥伴活動之一 旨在幫助年輕女孩了解自身優勢，視挑戰為機會，勇敢前行！

民政及青年事務局局長麥美娟，SBS，太平紳士（右二），在2024年11月9日主持明日女菁領袖峰會2024 開幕典禮，聯同明日女菁領袖峰會籌委會主席、周大福教育集團總裁及執行副主席鄭余雅頴女士（左二）、恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵太平紳士（左一），以及周大福教育集團首席策略官馬賢慧女士（右一）。

香港 - 2024年11月25日 -主辦，並獲得到民政及青年事務局、恒生銀行、周大福教育集團及其他13個組織的支持。峰會於舉行，吸引了300多名女生參與，探索她們的「強大潛能」，並積極行動，邁向未來的領袖之路。峰會已是第三年舉辦，今年更被認可為2024 青年節@HK的夥伴活動之一，致力讓青年人發展潛能、提升知識及互相分享經驗。今年的峰會主題為，鼓勵女生識別自身獨特的天賦，勇敢面對挑戰，並積極採取行動，塑造自己的未來。過去三年，基金會舉辦了超過100場活動，參與人次超過7000。民政及青年事務局局長，擔任峰會的主禮嘉賓。她在開幕典禮上表示：「行政長官2024年《施政報告》的新措施當中，提及着力推進女性職場發展。民政及青年事務局將與各界女性領袖建立網絡，並推出「『友』妳啟導」友師計劃，為女大學生配對高級管理人員友師，並提供相關的培訓及活動，培育更多的『半邊天』力量，讓女性在職場上發光發亮。除此之外，民青局在過去數月已落實了多項與婦女有關的工作，包括在10月9日舉辦了首屆家庭暨婦女發展高峰會，以及我們亦在上個月初推出一站式家庭及婦女資訊平台，匯集有關家庭教育、婦女健康等方面的信息和分享相關的法律資訊。」恒生銀行執行董事兼行政總裁則在主題演講中表示：「每一個人都擁有無限的潛能，只要勇於嘗試、積極探索，都會有得着，甚至有機會獲得意想不到的收穫和成就。」她寄語年輕人好好把握每一個機會，活出精彩的每一天。峰會的由明日女菁基金會創始董事主持，邀請了多位傑出的女性領袖和行業先驅，圍繞「的主題，分享她們克服逆境、成長和堅毅的故事，以鼓勵女生們勇敢面對挑戰，建立自信，並且抓緊未來的機會。各分享嘉賓包括：Viu及電訊盈科媒體集團行政總裁及香港電視娛樂有限公司主席、中英船舶管理有限公司輪機長，香港首位遠洋船女輪機長、香港賽馬會慈善事務（人才及業界發展）總經理及公益慈善研究院副秘書長（秘書處及核心運營），以及2024 巴黎殘奧硬地滾球個人及混雙金牌得主兼中國香港硬地滾球運動員峰會透過「未來就緒實驗室」幫助參加者掌握數碼技能和軟技能，並提供實用的職業建議。來自在分享環節中向參加者介紹了人工智能在塑造未來中的巨大潛力，鼓勵大家積極擁抱這項技術。The Curated Style創辦人通過工作坊帶領參加者探索色彩的魅力，從而提升自信和增強自我表達。香港遺傳性乳癌家族資料庫主席，與香港科技大學化學及生物工程學系副教授及本科課程主任則分享了在不斷變化的職場環境中如何靈活應變的策略，幫助參加者自信地迎接挑戰。為女生們提供了一個充滿活力的開放空間，讓她們共聚、交流，並與行業領袖互動，探索現實世界中的科技體驗如何塑造未來的職場。該區域融合了音樂、藝術和機器人技術，邀請了的大使進行表演展示的項目，透過將動作數據轉化為實時指令，控制機械手臂，演繹藝術與科技的共鳴 。生物技術展則介紹了創新的DNA測序技術，推動科學研究和個人化健康的發展。另外，亦提供的實踐工作坊和相關職業機會的見解。峰會當天還舉行了，5支參賽隊伍在觀眾和評審團面前展示多個月來針對社會議題所研發的創新解決方案，涵蓋多個主題，包括：現代女性在社會所面對的挑戰及／或機遇、環境永續性、身心健康，以及運動與健體。：結合了 Arduino 編程和 3D 打印技術的家用智能堆肥桶，利用蚯蚓的自然堆肥原理，有效處理廚餘，促進可持續發展，實現綠色生活的願景。：BIRD 是一款自動化無人機，專責巡邏濕地，利用人工智能技術檢測大型機械和長時間逗留的可疑人物。它將觸發警報並記錄證據，同時監測環境狀況，並在受損區域增加巡邏次數，保護濕地及生物的多樣性。「動起來」是一個免費的健身應用程式，旨在幫助用戶在家中正確地進行運動，具備人工智能姿勢糾正功能，並為低收入人士提供獎勵。該應用程式還將提供熟悉方言的語音導航，支援並鼓勵長者定期進行體育活動。明日女菁領袖峰會籌委會主席、周大福教育集團總裁及執行副主席對在場的女生說：「你們是未來的領袖，能夠協助打造大灣區成為全球領先的創新中心。領導力並非擁有所有答案，而是在於有勇氣行動，勇敢邁出第一步；從經驗中學習，克服挑戰，持續向前。今天不是你們旅程的結束，而是新篇章的開始。希望你們能得到啟發，相信自己的能力，繼續探索自我、提升技能，發揮你們強大的領導力量、共建未來！」在閉幕典禮上，大會邀請了明日女菁基金會創始董事張競詩女士介紹（「大獎」），該獎項旨在表揚致力於通過培養未來就緒技能和領導力經驗，充分發揮自身潛能，最終取得卓越成就的女生。大獎由主辦，作為一個慈善機構，旨在啟發、裝備和教育女孩，使她們具備應對生活挑戰所需的基本技能，培養她們獨特的優勢和才能；並幫助年輕女生和女性成為推動社會正面改變的領袖。目前有近60個支持機構和來自20個行業的30多位領袖及專家組成的顧問團隊。2024年11月1日起，大獎公開接受所有在報名時年齡介乎12至18歲的女生報名，參加者需就讀於香港特別行政區教育局註冊的學校。