啟德聖誕GET SET GO 2023圓滿舉行 展示「啟德海灣」ACTIVE FITNESS 動感生活

由九龍城民政事務處及飛越啟德主辦、啟德體育園協辦的「啟德聖誕 GET SET GO 2023」大型運動嘉年華 ,於過去週六、日(12月16及17日)於啟德車站廣場圓滿舉行。「啟德海灣」亦參與其中,引入ACTIVE FITNESS嶄新的動感生活體驗,舉行了8場戶外動感訓練,包括:「體能訓練Bootcamp Workout」及「親子動感訓練 Parent & Kids Bootcamp」,透過伸展動作、反應訓練、活力傳球及親子䌫繩等不同的活動,吸引了數百位大人及小朋友參與,齊齊享受運動的樂趣,體驗「啟德海灣」不一樣的動感生活。

「啟德聖誕 GET SET GO 2023」以運動及共融為主題,透過一系列攤位遊戲、運動體驗、舞台表演及示範等,鼓勵不同年齡及運動水平的市民參與,推動全民運動,締造一個充滿活力動感的啟德社區。