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2023-12-22 11:00:00
日報

啟德聖誕GET SET GO 2023圓滿舉行 展示「啟德海灣」ACTIVE FITNESS 動感生活

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由九龍城民政事務處及飛越啟德主辦、啟德體育園協辦的「啟德聖誕 GET SET GO 2023」大型運動嘉年華 ，於過去週六、日（121617日）於啟德車站廣場圓滿舉行。「啟德海灣」亦參與其中，引入ACTIVE FITNESS嶄新的動感生活體驗，舉行了8場戶外動感訓練，包括：「體能訓練Bootcamp Workout」及「親子動感訓練 Parent & Kids Bootcamp」，透過伸展動作、反應訓練、活力傳球及親子䌫繩等不同的活動，吸引了數百位大人及小朋友參與，齊齊享受運動的樂趣，體驗「啟德海灣」不一樣的動感生活。
「啟德聖誕 GET SET GO 2023」以運動及共融為主題，透過一系列攤位遊戲、運動體驗、舞台表演及示範等，鼓勵不同年齡及運動水平的市民參與，推動全民運動，締造一個充滿活力動感的啟德社區。

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