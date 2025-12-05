啟德餓虎藏龍餐廳「節慶四道菜套餐」 配自助蛋糕烘焙體驗 早鳥預訂65折優惠

聖誕臨近，啟德體育園 JOYPOLIS SPORTS HONG KONG 室內樂園頂層的餓虎藏龍餐廳推出「節慶二人四道菜套餐」，打造別具節日氣氛的用餐體驗，由即日起至12月20日預訂可享65折早鳥優惠。餐廳聯乘本地自助烘焙品牌BYO，將指定聖誕主題蛋糕的自助烘焙體驗納入套餐內，讓節日享受由味蕾延伸至親手創作的樂趣。顧客預訂套餐後可獲兌換碼，並於BYO官網預約指定主題蛋糕體驗；完成製作後更可攜同蛋糕到餐廳，於享用晚餐後與摯愛共享這份獨一無二的節日心意，為今年聖誕增添溫馨難忘的回憶。

查詢：6361 4967

