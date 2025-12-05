熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 立法會選舉2025 網上熱話 聖誕2025 高市早苗 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
市場資訊
2025-12-05 09:00:00
日報

啟德餓虎藏龍餐廳「節慶四道菜套餐」 配自助蛋糕烘焙體驗 早鳥預訂65折優惠

分享：

聖誕臨近，啟德體育園 JOYPOLIS SPORTS HONG KONG 室內樂園頂層的餓虎藏龍餐廳推出「節慶二人四道菜套餐」，打造別具節日氣氛的用餐體驗，由即日起至1220日預訂可享65折早鳥優惠。餐廳聯乘本地自助烘焙品牌BYO，將指定聖誕主題蛋糕的自助烘焙體驗納入套餐內，讓節日享受由味蕾延伸至親手創作的樂趣。顧客預訂套餐後可獲兌換碼，並於BYO官網預約指定主題蛋糕體驗；完成製作後更可攜同蛋糕到餐廳，於享用晚餐後與摯愛共享這份獨一無二的節日心意，為今年聖誕增添溫馨難忘的回憶。
查詢：6361 4967
按此網上預約

adblk5

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

 
 
 
 
 
 