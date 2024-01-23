啟樂思國際教育獲量子之歌收購 將結合線上線下學習模式

高質量、實惠且生動的線上語言學習平台啟樂思國際教育（Kelly's Education）宣佈，去年獲得美國納斯達克掛牌上市的成人個人興趣網上學習服務提供商量子之歌（QSG）收購。這次收購被啟樂思國際教育首席執行官兼創辦人周偉業（Ken）形容為公司發展的強心針，未來他們將豐富教學資源，並結合線上及線下學習平台，為學生提供最優質的教育。

啟樂思國際教育成立於2018年，以「教學無邊界」為理念，為3至15歲兒童提供私人在線語言教育。Kelly's Education引進了北美、歐洲及中國的頂尖教育人才，每位老師都是英語為母語人士，及擁有大學資格和豐富教學經驗。在課程設計上，以本土沉浸式教學系統，融合了互動、動態、有趣且視覺吸引的內容，以提升學生的學習興趣。

Kelly's Education與國家地理學習（National Geographic Learning）、Pearson、香港普通話研習社、牛津大學出版社等國際知名教育機構合作，為學生提供先進的課程。在與韓國教育公司碰碰狐（Pinkfong）的合作後，引進了家喻戶曉的兒歌《Baby Shark》，又採用國家地理學習教材《Reach Higher》開發線上課程，讓學生在學習英語的同時，學習科學、歷史、人文等多方面的知識，擴闊他們的眼界，務求將世界帶進課堂，將課堂帶進生活。