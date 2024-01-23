啟樂思國際教育獲量子之歌收購 將結合線上線下學習模式

高質量、實惠且生動的線上語言學習平台啟樂思國際教育（Kelly's Education）宣佈，去年獲得美國納斯達克掛牌上市的成人個人興趣網上學習服務提供商量子之歌（QSG）收購。這次收購被啟樂思國際教育首席執行官兼創辦人周偉業（Ken）形容為公司發展的強心針，未來他們將豐富教學資源，並結合線上及線下學習平台，為學生提供最優質的教育。
啟樂思國際教育成立於2018年，以「教學無邊界」為理念，為3至15歲兒童提供私人在線語言教育。Kelly's Education引進了北美、歐洲及中國的頂尖教育人才，每位老師都是英語為母語人士，及擁有大學資格和豐富教學經驗。在課程設計上，以本土沉浸式教學系統，融合了互動、動態、有趣且視覺吸引的內容，以提升學生的學習興趣。
Kelly's Education與國家地理學習（National Geographic Learning）、Pearson、香港普通話研習社、牛津大學出版社等國際知名教育機構合作，為學生提供先進的課程。在與韓國教育公司碰碰狐（Pinkfong）的合作後，引進了家喻戶曉的兒歌《Baby Shark》，又採用國家地理學習教材《Reach Higher》開發線上課程，讓學生在學習英語的同時，學習科學、歷史、人文等多方面的知識，擴闊他們的眼界，務求將世界帶進課堂，將課堂帶進生活。
除此之外，Kelly's Education現正與香港普通話研習社合作設計網上課程，冀幫助小朋友學好漢語，掌握漢語拼音及表達能力。這套教材提供14階段合共360課內容，分為入門、初、中、高4個級別。入門級別培養學生的聽、說和表達能力；初級是學習拼音和書寫常用漢字；中級是學習常用句式；高級則是加強學生的寫作能力。他們期望雙方能各展所長，讓全世界的華裔兒童都學會這中華民族的共同語。
周偉業分享了一個在名校任教的家長的故事，該家長的子女在學習啟樂思國際教育的線上課程後，英文水平短時間內顯著提升，並在不同比賽中獲獎無數。他補充道，大部分學生在接受度身訂造的語言學習體驗後，英文發音和流利度也大幅提升。
憑藉出色的師資和教學質素，啟樂思國際教育獲中國領先的學習服務提供商量子之歌青睞，並在去年9月獲收購。量子之歌集團首席財務官謝東指出，他們看中了啟樂思國際教育在品牌聲譽、市場發展及國際化方面的優勢與潛力。他認為啟樂思國際教育的課程能確切幫助小朋友提升英語能力，並表示香港作為一個多元化的國際城市，市民進修和學習意欲強烈，相信本地市場仍有巨大潛力。
謝東形容，今次收購是一個互惠互利的合作，代表量子之歌正式進入全球在線學習和新語言學習領域，讓公司走向國際化。他強調，集團將全力支持啟樂思國際教育的發展和需要。
周偉業表示，在量子之歌的支持下，他們可更大膽地實行不同的計劃。未來，啟樂思國際教育將繼續與不同教育機構合作推出教材，並在香港設立實體教育中心。他們還計劃拓展市場到臺灣、馬來西亞、泰國及澳門等地，為當地學生提供國際水平的教育體驗。