嘉頓匠心製作3款特色麵包「黑糖裸麥合桃包」 及丹麥吐司系列「香濃牛油丹麥吐司」與「雙重朱古力丹麥吐司」現已滋味登埸！嘉頓黑糖裸麥合桃包口感鬆軟綿密，配以優質香脆合桃及甜度恰到好處的黑糖麥香，而且0膽固醇及0反式脂肪，蛋白質含量更高於1.5盒豆漿，伴您展開元氣滿滿的每一天！嘉頓丹麥吐司系列則以新西蘭牛油製造，口感香酥鬆軟，圈紋層次分明細膩綿密。3款特色麵包建議零售價HK$12.5/包，現已於各大便利店及超市有售。（產品及最終價格視乎個別零售商而定。數量有限，售完即止。）
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嘉頓全新黑糖裸麥合桃包及丹麥吐司系列 滋味登場
嘉頓匠心製作3款特色麵包「黑糖裸麥合桃包」 及丹麥吐司系列「香濃牛油丹麥吐司」與「雙重朱古力丹麥吐司」現已滋味登埸！嘉頓黑糖裸麥合桃包口感鬆軟綿密，配以優質香脆合桃及甜度恰到好處的黑糖麥香，而且0膽固醇及0反式脂肪，蛋白質含量更高於1.5盒豆漿，伴您展開元氣滿滿的每一天！嘉頓丹麥吐司系列則以新西蘭牛油製造，口感香酥鬆軟，圈紋層次分明細膩綿密。3款特色麵包建議零售價HK$12.5/包，現已於各大便利店及超市有售。（產品及最終價格視乎個別零售商而定。數量有限，售完即止。）