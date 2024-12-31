囍囍小廚 家人好友嚐美食迎佳節

囍囍小廚位於大埔中心核心區域小巷內，別具隱世感覺，小店集合美食加上主廚驚喜創意。獨有懷舊風味配搭場景循環播放廣東歌，情懷滿分，絕對受大眾歡迎。即將迎接新一年，會有不同形式的聚會，家人和朋友聚首一堂。小編最喜歡囍囍以圓枱坐在一起圍爐取暖聊天的感覺。小店有不同特色菜，包括鮑螺萬有雞煲、川味水煮牛肉、茄汁大海蝦、懷舊菜欖角骨，而小編最喜愛是胡椒花甲豬肚煲，冬天暖笠笠，還有超過100款式小菜任你揀，配搭海鮮和味道濃郁有驚喜的菜式，啤酒一定不少得。快來囍囍小廚和家人朋友，一起品嚐美食舉杯暢飲！記得預先訂位啦！

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