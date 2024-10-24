國家/地區和行業貿易風險報告 – 2024 年 10 月 貨幣寬鬆漸進，財政政策轉向？

香港 - 2024年10月24日 - 全球經濟復甦呈現喜憂參半的局面。美國經濟似乎有望實現軟著陸，而歐元區仍面臨諸多不確定性，尤其是工業領域。與此同時，中國正努力維持其增長勢頭。儘管通脹率有所下降，政治和社會風險指數依然居高不下，當前局勢愈發複雜多變。



在此背景下，科法斯調整了 5 個國家/地區（4 個上調評級，1 個下調）和 17 個行業（12 個上調評級，5 個下調）的評級。這反映了我們對 2025 年世界經濟增長的預期：雖然增速可能低於潛在水準，但將趨於穩定，且不會出現重大動盪。



美國經濟平穩著陸，歐元區未能起飛

2024 年開局良好後，歐元區工業部門再度陷入低迷。採購經理人信心指數的下滑表明，其前景並不樂觀。作為歐洲工業重鎮的德國遭受的打擊尤為嚴重，製造業產出較疫情前水準低 12%。此前引領復甦的服務業也呈現放緩態勢。在政治不確定性的陰影下，持續的高儲蓄率和低迷的消費信心進一步抑制了家庭消費。



相比之下，美國經濟軟著陸似乎有望實現。儘管勞動力市場逐漸降溫，但第二季度年化增長率達 3%，國內需求強勁，美國經濟依然展現出韌性。



美國通脹趨緩，歐元區企業信心減弱

2024 年第三季度，通脹方面傳來利好消息。無論是美國還是歐洲，通脹壓力都有所緩解，這主要得益于大宗商品特別是石油產品價格的下跌。然而，歐元區企業仍面臨嚴峻挑戰。單位勞動力成本同比激增 4.2%，大幅壓縮了企業利潤空間。自 2023 年上半年歐元區各國利潤率普遍見頂以來，德國和荷蘭的利潤率已下滑近 2 個百分點，而西班牙和義大利下跌 4 個百分點。利潤率的大幅下滑凸顯企業財務情況脆弱，近幾個月來破產率亦持續攀升。



貨幣寬鬆與財政緊縮時代來臨？

2024 年，美聯儲和歐洲央行的首次降息標誌著期待已久的貨幣寬鬆週期正式拉開帷幕。儘管明年貨幣政策將趨於寬鬆，但更為嚴格的財政政策卻將對絕大多數國家/地區的經濟增長施加壓力，尤其是歐元區。2024 年 7 月，歐盟委員會對包括法國在內的七個成員國啟動了過度赤字程序，凸顯了這一趨勢。



2024 美國大選：左右世界格局

隨著賀錦麗和特朗普成為美國總統大選的主角，這場選舉的結果將對全球產生深遠影響。在國內政策方面，賀錦麗主張實施價格管制並降低房價，而特朗普則提出大幅減稅和刺激能源（特別是碳氫化合物）生產。國際方面認為賀錦麗能夠保證政策的貫徹實施，而特朗普則給人以更加難以預測的印象。與 2017-2021 年首次執政期間相比，特朗普在某些方面表現得更加激進和難以捉摸。無論最終鹿死誰手，這場選舉都將在未來數年內深刻影響全球經濟走向。



中國經濟步履維艱，新興經濟體異軍突起

儘管中國政府推出了一系列支持措施，但受房地產市場危機和國內需求低迷的雙重打擊，中國經濟增長依舊步履維艱。



然而，2025 年新興經濟體對全球經濟增長的貢獻預計將保持穩定，這主要得益於海灣國家和南美洲經濟的加速發展。雖然我們預測巴西經濟在連續兩年保持約 3% 的增長後可能出現放緩，但整體前景仍然樂觀。除了國內因素外，該地區的許多國家/地區正成為世界貿易重組的大贏家，在中美供應鏈的博弈中搶佔先機，成為戰略性樞紐[1]。



