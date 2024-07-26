2024巴黎奧運揭幕在即，國泰聯動五位奧運健將，包括「香港女飛魚」何詩蓓、「少年劍神」張家朗、「港乒一姐」杜凱琹、羽毛球運動員謝影雪及鄧俊文，分別將他們的奮鬥英姿映現於香港各地標，橫跨金鐘至鰂魚涌，向大家展現他們邁向奧運舞台背後「EveryMove Counts」的精神！國泰更設「HKG-CDG打氣航班」，召集全港check in「集氣」，透過不同方式為一眾奧運香港選手加油，完成後即可獲「打氣航班」登機證及「國泰奧運電子卡」。航班將於香港運動員首戰當日（7月27日）啟航，將全城力量帶到巴黎現場為香港選手助威！
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日報
國泰召集全港齊撐運動員 奧運選手英姿現身香港地標
2024巴黎奧運揭幕在即，國泰聯動五位奧運健將，包括「香港女飛魚」何詩蓓、「少年劍神」張家朗、「港乒一姐」杜凱琹、羽毛球運動員謝影雪及鄧俊文，分別將他們的奮鬥英姿映現於香港各地標，橫跨金鐘至鰂魚涌，向大家展現他們邁向奧運舞台背後「EveryMove Counts」的精神！國泰更設「HKG-CDG打氣航班」，召集全港check in「集氣」，透過不同方式為一眾奧運香港選手加油，完成後即可獲「打氣航班」登機證及「國泰奧運電子卡」。航班將於香港運動員首戰當日（7月27日）啟航，將全城力量帶到巴黎現場為香港選手助威！