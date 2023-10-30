國際公共交通聯會(UITP)第22屆亞太區年會於香港舉行 主題為亞洲的智慧公共交通轉型

由國際公共交通聯會(UITP)舉行的第22屆亞太區年會將由港鐵公司於2023年11月1至3日在香港主辦。為期三天的地區性活動以「亞洲轉型：智慧公共交通」為主題，匯聚來自10多個不同亞太地區的UITP成員，包括公共交通政府機構、政策決策者、公共交通供應和服務營運商以及研究機構，將帶領與會者開展亞太區智慧公共交通新時代之旅，透過研討會和會議交流心得，探討對區域公共交通發展具有影響力的關鍵議題。

UITP主席兼加拿大渥太華運輸公司總經理Renée AMILCAR女士表示該年會的舉行標誌著因疫情而中斷了四年的實體會議正式復辦，相信面對面互動將有助於意見交流，借助地區的集體智慧和經驗，啟發與會者更了解公共交通如何邁向不僅環保，更可持續未來格局的轉型。

港鐵公司主席歐陽伯權博士表示深感榮幸主辦是次重要活動。他表示：「香港作為一個充滿活力和創新的城市，加上港鐵公司的智慧交通方案及豐富的營運經驗，香港是舉辦UITP第22屆亞太區年會的理想地點，並期望通過實體會議促進區內參與者之間的交流，增進對智慧出行發展的認識。」

年會由業內專家主持，討論高層次議題，為亞太區公共交通行業定立未來方向，並打造智慧公共交通環境。主要講者包括UITP亞太區主席兼新加坡陸路交通管理局副首席執行官葉永樂先生、Renée AMILCAR女士以及港鐵公司主席歐陽伯權博士等。運輸及物流局局長林世雄先生，GBS，JP亦將發表主題演講，介紹香港公共交通政策和策略規劃，聚焦探討香港交通網絡與大灣區的融合。開幕論壇主題演講的重點環節將邀請葉永樂先生、港鐵公司行政總裁金澤培博士、運輸署署長李頌恩女士，JP和印度德里地鐵鐵路有限公司執行董事（業務發展）Atul Bhoosan KHARE博士等業內領袖，就如何塑造未來可持續、無縫和高效城市的政策和策略提供寶貴的見解。