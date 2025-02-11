國際公關業支持世衛QualityRights計劃 促進心理健康改革

不少行業因長時間的高壓工作環境，帶來的心理健康問題近年來備受關注。全球公關及傳播管理聯盟（Global Alliance for Public Relations and Communication Management）宣布，首批來自世界各地的公關與傳播機構正式加入世界衛生組織QualityRights計劃，推出系統性的免費線上培訓，提升員工的心理健康福祉。

全球公關與傳播機構首度聯合 共同推動行業變革

首批加入QualityRights計劃的機構涵蓋亞洲、歐洲、非洲及大洋洲，成員包括愛爾蘭的歐洲傳播研究所（EIC）、意大利的意大利公關協會（FERPI）、新西蘭的新西蘭公關協會（PRINZ）、澳洲的戰略傳播卓越中心（CSCE）、南部非洲公關協會（PRISA）、菲律賓公關協會（PRSP）、印尼公關協會（Perhumas）等。此外，約翰內斯堡大學、贊比亞公關與傳播研究所（ZIPRC）等學術機構也參與其中，顯示出心理健康與人權議題在全球範圍內的關鍵性和緊迫性。

全球公關及傳播管理聯盟主席兼首席執行官 Prof. Justin Green 強調，這次合作標誌着公關與傳播行業邁向改革新階段，旨在透過專業培訓和行業倡議，從根本上改變企業文化，使心理健康成為職場環境的一部分。他期望透過行動，建立一個更加支持、尊重和包容的行業環境。