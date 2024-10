國際可持續發展協進會 (ICSD) 交流酒會暨研究報告發佈會 中小型上市公司在 ESG 報告方面的主要挑戰

香港 - 2024年10月28日 - 國際可持續發展協進會 (ICSD) 於2024年10月25日星期五在金鐘統一會議中心成功舉辦了交流酒會暨研究報告發佈會。超過100位參加者出席了此次活動,聚焦於如何激勵中小型上市公司提升其在香港的環境、社會及管治 (ESG) 報告實踐。此活動由世界綠色組織及香港循環經濟學會支持。



葉榮鏗博士(第一作者)、余遠騁博士(第二作者)及方國榮教授(Public Administration and Policy 總編輯)

此次活動發佈了一份名為《激勵中小型上市公司提升ESG報告:香港的情況》的研究報告*。該研究運用扎根理論,深入探討了中小型上市公司在推進 ESG 報告方面的主要動力及障礙。



*Yip, A.W.H., Yu, W.Y.P. and Ip, Q.W.T. (2024), "Motivating small and medium-sized listed companies for better Environmental, Social and Governance (ESG) reporting in Hong Kong", Public Administration and Policy: An Asia-Pacific Journal, Vol. 27 No. 2, pp. 220-234. https://doi.org/10.1108/PAP-05-2024-0068



研究主要發現:

該研究基於對22名中小型上市公司ESG報告負責人的訪談,指出法規和管理支持是關鍵的動力,而管理支持的缺乏和專業知識的不足是顯著的障礙。研究強調了動員不同持份者的重要性,包括監管機構、投資者、銀行、客戶、非政府組織及員工等,以影響和激勵中小型上市公司採取更好的ESG實踐。儘管法規可以有效推動中小型上市公司報告,但通常僅流於形式。透過利用持份者的影響力,中小型上市公司能夠獲得實質性收益和更大的管理支持,從而為其業務和整體經濟創造一個更具可持續性的未來。



